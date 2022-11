CINA. Si prevede un forte calo nel consumo di gas

La Cina potrebbe registrare quest’anno il primo calo del consumo di gas naturale in due decenni a causa del rallentamento dell’economia. I funzionari statali dell’energia hanno dichiarato giovedì che la domanda di quest’inverno sembra destinata ad aumentare in modo più modesto rispetto agli anni precedenti.

Secondo il China National Offshore Oil Company, Cnooc, la domanda totale di gas dovrebbe scendere dell’1% quest’anno a 363,6 miliardi di metri cubi. Si tratterebbe del primo calo annuale almeno dal 2002, riporta AF.

Il consumo di gas per quest’inverno è stimato tra i 168 e i 190 miliardi di metri cubi, un’ampia forbice prevista a causa dell’incertezza sulle condizioni meteorologiche e sulla ripresa economica, hanno dichiarato i funzionari a un seminario ospitato dalla Chongqing Gas Exchange.

La Cina è destinata a cedere quest’anno al Giappone il titolo di maggior importatore mondiale di gas naturale liquefatto, in quanto il prolungato blocco del Covid e gli alti costi di importazione hanno ostacolato la domanda, allentando la pressione sulle forniture globali limitate a causa della crisi ucraina.

Mentre si riducono le importazioni di GNL ad alto prezzo, le aziende sono intenzionate a incrementare la produzione nazionale, a riempire gli impianti di stoccaggio del gas e ad aumentare le importazioni di gas di gasdotto più economico dalla Russia e dall’Asia centrale.

PetroChina, il più grande produttore e importatore di gas del Paese, si è assicurata 109,5 miliardi di metri cubi di forniture per questo inverno, di cui 59 miliardi di metri cubi provenienti da giacimenti nazionali; il consumo di gas della Cina per l’inverno sarà di 187-190 miliardi di metri cubi.

Il bacino di approvvigionamento di 109,5 miliardi di metri cubi, che comprende la produzione nazionale e le importazioni, si confronta con i 106,2 miliardi di metri cubi dell’inverno precedente e rappresenta un modesto aumento del 3%, in calo rispetto alla crescita dell’8% registrata nell’inverno 2021 rispetto al 2020.

Sinopec, inoltre, sta pompando a piena capacità dai suoi principali giacimenti – Yuanba e Puguang – nel bacino sud-occidentale del Sichuan, dopo aver completato la regolare manutenzione. Sinopec sta inoltre rifornendo le scorte di GNL presso due grandi terminali di importazione a Tianjin e Qingdao, con livelli di stoccaggio pari o superiori all’80% entro la metà di novembre.

Finora la Cina ha creato una capacità di stoccaggio di 26 miliardi di metri cubi di gas, pari al 7% della domanda totale, per far fronte ai picchi della domanda di riscaldamento invernale.

Le aziende hanno anche predisposto piani di emergenza per tagliare le forniture ai cosiddetti “utenti non rispettabili” – per lo più industriali e commerciali – per dare priorità ai consumatori residenziali durante i periodi di freddo.

Tommaso Dal Passo