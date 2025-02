CINA. Scoperti nuovi sottomarini cinesi. Si tratta di droni?

Sarebbe stato avvistato un nuovo sottomarino cinese “invisibile”grazie alle immagini satellitari. L’imbarcazione, la cui designazione è sconosciuta, ha un layout ultramoderno.

Insieme alla rapida costruzione di chiatte da invasione presso il cantiere navale di Guangzhou nella Cina meridionale, è entrato in scena un sottomarino.

La nuova imbarcazione è stata notata in un bacino galleggiante, riporta Naval News.

La Cina ha una comprovata esperienza nella costruzione di sottomarini in quasi totale segretezza. Il sottomarino è diverso dal design a batteria nucleare Type-041 varato presso il cantiere navale Wuchang vicino a Wuhan. Questo design è più piccolo e probabilmente ha un tipo di propulsione diverso (non assistito da energia nucleare) e una missione diversa. È anche diverso dal sottomarino “Olympic”.

Le stime preliminari suggeriscono che il nuovo sottomarino sia lungo circa 45 metri e largo 5 metri. Le caratteristiche più notevoli sono i grandi timoni a forma di X a poppa e l’assenza di strutture per creare un’imbarcazione più aerodinamica.

La nuova imbarcazione ha l’aspetto esteriore di vascello senza equipaggio. La Cina ha programmi attivi per costruire sottomarini extra-large senza equipaggio. E il programma cinese è il più grande e il più esteso, con almeno 5 tipi in acqua.

Ma se questo è il caso, e si tratta di un XLUUV (Extra-Large Unmanned Underwater Vehicle – veicolo sottomarino extra-large senza equipaggio), allora è il più grande al mondo. E non di poco; è circa 6-8 volte più grande dell’Orca XLUUV della Marina degli Stati Uniti.

Ma se così fosse, la domanda diventa perché è così grande. Non c’è bisogno di alloggi per l’equipaggio, quindi anche i più grandi XLUUV non devono avere le stesse dimensioni di un sottomarino tradizionale. Quindi sembra più probabile che si tratti di una barca con equipaggio.

Il ruolo del nuovo sottomarino rimane poco chiaro. Potrebbe essere utilizzato per attaccare navi o sottomarini o progettato per missioni delle forze speciali o per la guerra sui fondali marini.

Secondo AT, Il Rapporto militare cinese del 2024 del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti menziona che, nonostante il continuo ritiro degli scafi più vecchi, si prevede che la forza sottomarina cinese crescerà di 65 unità nel 2025 e di 80 unità nel 2035, grazie a un massiccio aumento della capacità di costruzione. Le stesse preoccupazioni potrebbero estendersi alla produzione di massa cinese di piccoli sottomarini a propulsione convenzionale.

Anche Taiwan sta costruendo una forza sottomarina indigena. Il suo primo sottomarino, il ROCS Hai Kun, è in fase di test e ne saranno costruite sette unità.

