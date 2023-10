CINA. Scompare il termine Tibet: serve gli interessi del Dalai Lama

La Cina ha sostituito l’uso del termine “Tibet” con “Xizang” come nome cinese romanizzato sui documenti diplomatici ufficiali, come dimostra un recente discorso del ministro degli Esteri Wang Yi.

Il cambiamento arriva quando gli studiosi del Partito Comunista Cinese sostengono un emendamento al nome tradotto che, secondo loro, impedirà al Dalai Lama di ristabilire il diritto di parlare del Tibet. Hanno sottolineato che il Partito deve promuovere la sua legittima occupazione e il governo della regione autonoma, riporta RFA.

I media cinesi e il resoconto ufficiale del Dipartimento del Lavoro del Fronte Unito del Partito Comunista Cinese, United Front News, hanno affermato che “nei documenti ufficiali del Ministero degli Affari Esteri cinese non c’è più il Tibet”.

Nella trascrizione inglese del discorso di Wang alla cerimonia di apertura del Terzo Forum trans-himalayano per la cooperazione internazionale del 5 ottobre, Xizang è stato utilizzato in tutto il testo.

Secondo quanto riportato dai media cinesi, il nome comunemente usato dalla comunità internazionale comprende non solo il Tibet, ma anche le aree legate al Tibet delle province di Qinghai, Sichuan, Gansu e Yunnan. Questo ambito geografico è coerente con il “Grande Tibet” definito dal XIV Dalai Lama.

I media cinesi hanno citato esperti ufficiali cinesi che affermano che il nome “Tibet” è stato geograficamente fuorviante per la comunità internazionale, e correggerlo “contribuirà a rafforzare la voce internazionale della Cina sul Tibet”.

Radio Free Asia ha intervistato studiosi di storia e cultura tibetana secondo i quali la mossa del PCC è stata completamente guidata dalla politica, per legittimare l’occupazione e il governo del Tibet.

«È una manovra politica terribilmente pessima da parte del PCC. I concetti che sono esistiti nella storia esprimono fatti storici. Quel “Tibet” si riferisce all’intero Grande Tibet o all’intera area in cui vivono i tibetani (…) imponendo il suo concetto cinese su quello inglese, vuole segretamente cambiare il concetto. Vuole dire agli altri che il Tibet è semplicemente la “regione autonoma del Tibet”. Oltre ad esprimere la sua sovranità, sta adottando una politica divide et impera per il Tibet (…) Questa è anche una cartina di tornasole per vedere se la comunità internazionale soccomberà alla tirannia del PCC. Se cederai, chiamerai “Xizang” come il pappagallo cinese; se non ti arrendi, continua a usare “Tibet” perché questo è un fatto vero. La cosa più importante non è ciò che fa la Cina. La questione è se la comunità internazionale lo accetterà», riporta RFA.

Il PCC starebbe quindi cercando di nascondere la sua repressione nelle aree delle minoranze etniche attraverso la “retorica” della “deetnicizzazione”. La “deetnicizzazione” equivale all’idea di risolvere le questioni etniche. È un approccio per negare l’etnicità enfatizzando la “de-etnicizzazione” delle regioni”. Il PCC sta violando le sue stesse leggi, affermando che “Mongolia Interna” è stata sostituita da “Nei Menggu” sui passaporti dei mongoli interni alcuni anni fa: «Si utilizza sempre la lingua cinese per esprimere i termini inerenti a ciascun gruppo etnico. Questo approccio, infatti, è in contrasto con le norme della Commissione statale per gli affari etnici, secondo la quale “il nome segue il proprietario”. In passato si cambiava nome di nascosto, ora si cambia apertamente senza rispettare le leggi».

Al Congresso nazionale del popolo cinese del 2014, Zheng Gang, un funzionario locale della provincia meridionale di Hainan e membro della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, propose di cambiare la traduzione del nome Tibet, sostenendo che “Tibet” sarebbe servito agli interessi del Dalai Lama. Il Dipartimento cinese del lavoro del Fronte Unito ha ripetuto le opinioni di Zheng nel post di questa settimana sul suo account WeChat.

Infatti, dal 2019, i media ufficiali cinesi come Global Times, People’s Daily, Xinhua News Agency e CGTN hanno tutti utilizzato il termine “Xizang” invece di “Tibet”. Nell’agosto di quest’anno, il PCC ha convocato a Pechino il 7° Simposio internazionale sugli studi tibetani per ricostruire l’immagine del Tibet da parte dei media come una regione diversa da quella occidentale.

Maddalena Ingrao