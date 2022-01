CINA. Scendono i prestiti bancari

I nuovi prestiti bancari in Cina sono scesi più del previsto a dicembre rispetto al mese precedente, ma i prestiti per l’intero anno del 2021 hanno stabilito un record, mentre la banca centrale sta lentamente aumentando il sostegno politico per attutire il rallentamento dell’economia.

Le banche cinesi hanno esteso 1.13 trilioni di yuan (177,56 miliardi di dollari) in nuovi prestiti in yuan a dicembre, in calo da 1.27 trilioni di yuan a novembre e al di sotto delle aspettative degli analisti, secondo i dati rilasciati dalla People’s Bank of China (PBOC) mercoledì.

Gli analisti intervistati da Reuters avevano previsto che i nuovi prestiti in yuan sarebbero scesi a 1.25 trilioni di yuan a dicembre. Il conteggio è stato anche inferiore a 1.27 trilioni di yuan un anno prima.

Ma i nuovi prestiti bancari hanno raggiunto il record di 19.95 trilioni di yuan per l’anno, in crescita del 1,6% rispetto ai 19.63 trilioni di yuan del 2020 – il record precedente – ed equivalente a più del prodotto interno lordo del Regno Unito.

“I dati sul credito di dicembre sono stati leggermente più deboli del previsto, ma il finanziamento dell’economia reale è migliorato”, ha detto Luo Yunfeng, un analista di Merchants Securities.

L’economia cinese ha avuto un forte inizio nel 2021 quando l’attività ha continuato a rimbalzare da un crollo indotto da una pandemia l’anno precedente, ma ha perso vapore negli ultimi mesi a causa di una flessione del mercato immobiliare, delle restrizioni sull’inquinamento industriale e delle severe restrizioni COVID-19 che hanno colpito la fiducia dei consumatori e la spesa.

Gli sforzi dei politici per controllare i rischi del debito hanno anche avuto un impatto sulla spesa dei governi locali.

Per sostenere la crescita in declino, la banca centrale ha tagliato il 15 dicembre il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) per le banche, la sua seconda mossa del genere nel 2021, rilasciando 1,2 trilioni di yuan in liquidità a lungo termine per sostenere l’attività commerciale.

La banca centrale ha anche tagliato i tassi sulla sua struttura di prestito di 25 punti base per sostenere il settore rurale e le piccole imprese.

La maggior parte degli analisti si aspettano ulteriori tagli del RRR quest’anno, e alcuni prevedono anche modesti tagli dei tassi se l’attività continua a raffreddarsi. Tuttavia, non ci si aspettano tagli dei tassi più aggressivi, soprattutto perché la Federal Reserve statunitense sembra pronta ad aumentare presto i suoi tassi, il che potrebbe portare a deflussi di capitali dai mercati emergenti.

Tuttavia, la flessione immobiliare dovrebbe continuare nella prima metà di quest’anno, con la recente diffusione locale della variante Omicron altamente contagiosa che pone una nuova sfida.

La Cina continuerà ad attuare una politica fiscale proattiva e una politica monetaria prudente nel 2022. Manterrà le operazioni economiche entro una gamma ragionevole nel 2022, ha detto il Politburo, il massimo organo decisionale del paese.

Antonio Albanese