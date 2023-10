CINA. Sale l’attività industriale dopo 6 mesi

L’attività industriale cinese è cresciuta per la prima volta in sei mesi a settembre. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei responsabili degli acquisti (PMI), è salito a 50,2 a settembre da 49,7 ad agosto.

Il PMI, le prime statistiche ufficiali di settembre, aggiunge segnali di stabilizzazione all’economia cinese, che si era indebolita dopo un’iniziale slancio all’inizio dell’anno, quando le politiche anti-Covid ultra-restrittive della Cina furono revocate, riportano Reuters e AF.

Segnali preliminari di miglioramento erano emersi in agosto, con l’accelerazione della crescita della produzione industriale e delle vendite al dettaglio, mentre il calo delle esportazioni e delle importazioni si è ridotto e le pressioni deflazionistiche si sono allentate. I profitti delle imprese industriali hanno registrato un aumento a sorpresa del 17,2% in agosto, invertendo il calo del 6,7% di luglio.

Anche il PMI non manifatturiero cinese, che incorpora sottoindici per l’attività del settore dei servizi e dell’edilizia, è aumentato, attestandosi a 51,7 rispetto al 51,0 di agosto.

Il PMI composito, che comprende l’attività manifatturiera e non manifatturiera, è salito a 52,0 a settembre da 51,3. I dati a breve termine sul radar degli economisti includono la spesa dei consumatori per il giorno festivo più lungo di quest’anno.

In Cina è iniziata la “Settimana d’Oro”, apertasi venerdì scorso con il Festival di Metà Autunno, a cui seguirà la Giornata Nazionale fino al 6 ottobre.

I viaggi di passeggeri in treno venerdì hanno raggiunto i 20 milioni di viaggi, un record in un solo giorno, riportavano i media statali, in un inizio rialzista per quella che le autorità avevano previsto essere “la Settimana d’Oro più popolare della storia”. Indicatori economici più stabili saranno accolti favorevolmente dai policy maker mentre continuano ad affrontare la crisi del debito del settore immobiliare che ha scosso i mercati globali.

Le autorità hanno annunciato una serie di misure per sostenere il mercato immobiliare, compreso il taglio dei tassi ipotecari, anche se il settore è lungi dall’essere fuori pericolo. Ad agosto i prezzi delle nuove case sono scesi più rapidamente in 10 mesi e gli investimenti immobiliari sono diminuiti per il 18esimo mese consecutivo.

China Evergrande Group, il promotore immobiliare più indebitato al mondo con oltre 300 miliardi di dollari di passività, ha dichiarato giovedì scorso che il suo fondatore era indagato per sospetta evasione fiscale.

La scorsa settimana la Banca asiatica di sviluppo ha ridotto le previsioni di crescita economica per la Cina per il 2023 al 4,9% rispetto alle previsioni di luglio del 5% a causa della debolezza del settore immobiliare.

