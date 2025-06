CINA. Rallenta l’export a maggio. Fanno eccezione le Terre Rare

La crescita delle esportazioni cinesi è rallentata a maggio, raggiungendo il minimo degli ultimi tre mesi, a causa dei dazi statunitensi che hanno colpito duramente le spedizioni, mentre la deflazione industriale si è aggravata al livello peggiore degli ultimi due anni, aumentando la pressione sulla seconda economia mondiale sia sul fronte interno che su quello estero.

La guerra commerciale globale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le oscillazioni nei rapporti commerciali sino-americani hanno portato negli ultimi due mesi gli esportatori cinesi, insieme ai loro partner commerciali dall’altra parte del Pacifico, a un’altalena e hanno frenato la crescita mondiale, riporta Reuters.

A sottolineare l’impatto dei dazi statunitensi sulle spedizioni, i dati doganali hanno mostrato che le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti sono crollate del 34,5% su base annua a maggio in termini di valore, il calo più netto da febbraio 2020, quando lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha sconvolto il commercio globale.

Le esportazioni totali del gigante economico asiatico sono aumentate del 4,8% su base annua in termini di valore il mese scorso, rallentando rispetto all’aumento dell’8,1% di aprile e mancando la crescita del 5,0% prevista da Reuters, come hanno mostrato i dati doganali lunedì, nonostante un abbassamento dei dazi statunitensi sui prodotti cinesi entrato in vigore all’inizio di aprile.

“È probabile che i dati di maggio abbiano continuato a essere appesantiti dal periodo di picco dei dazi”, riporta l’agenzia britannica; le spedizioni sono ancora in fase di pre-caricamento a causa dei rischi tariffari, mentre l’accelerazione delle vendite verso regioni diverse dagli Stati Uniti ha contribuito a sostenere le esportazioni cinesi.

Le importazioni sono diminuite del 3,4% su base annua, in peggioramento rispetto al calo dello 0,2% di aprile e in misura maggiore rispetto al calo dello 0,9% previsto da Reuters.

Le esportazioni sono aumentate rispettivamente del 12,4% e dell’8,1% su base annua a marzo e aprile, poiché le fabbriche hanno accelerato le spedizioni verso gli Stati Uniti e altri produttori esteri per evitare le ingenti imposte di Trump sulla Cina e sul resto del mondo.

Mentre gli esportatori cinesi hanno trovato un po’ di tregua a maggio, con Pechino e Washington che hanno concordato di sospendere la maggior parte delle imposte per 90 giorni, le tensioni tra le due maggiori economie mondiali rimangono elevate e sono in corso negoziati su questioni che vanno dai controlli cinesi sulle terre rare a Taiwan.

Le esportazioni cinesi di terre rare sono aumentate notevolmente a maggio, nonostante le restrizioni all’esportazione su alcuni tipi di prodotti derivati ​​dalle terre rare abbiano causato la chiusura di stabilimenti lungo tutta la filiera automobilistica globale.

Gli ultimi dati non distinguono tra i 17 elementi delle terre rare e i prodotti correlati, alcuni dei quali non sono soggetti a restrizioni. Un quadro più chiaro dell’impatto delle restrizioni sulle esportazioni sarà disponibile solo quando saranno pubblicati dati più dettagliati il ​​20 giugno.

Altri dati, pubblicati sempre lunedì, hanno mostrato che le importazioni cinesi di petrolio greggio, carbone e minerale di ferro sono diminuite il mese scorso, evidenziando la fragilità della domanda interna in un periodo di crescenti difficoltà esterne. A maggio, Pechino ha lanciato una serie di misure di stimolo monetario, tra cui tagli ai tassi di interesse di riferimento e un programma di prestiti a basso costo da 500 miliardi di yuan, volto ad attutire il colpo della guerra commerciale all’economia.

La crescita delle vendite al dettaglio ha rallentato il mese scorso, poiché la spesa ha continuato a rallentare a causa dell’insicurezza lavorativa e della stagnazione dei prezzi delle case nuove.

Questi fattori negativi sono stati evidenti nelle vendite di automobili in Cina a maggio, che sono cresciute del 13,9% su base annua, in rallentamento rispetto all’aumento del 14,8% del mese precedente, secondo i dati della China Passenger Car Association.

La debolezza della domanda interna e la debolezza dei prezzi hanno pesato sull’economia cinese, che ha faticato a realizzare una solida ripresa post-pandemica in un contesto di prolungata crisi immobiliare e ha fatto affidamento sulle esportazioni per sostenere la crescita.

Tommaso Dal Passo

