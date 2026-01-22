CINA. Prosegue il trend di denatalità

La popolazione cinese è diminuita per il quarto anno consecutivo nel 2025, prolungando una recessione che ha coinciso con condizioni economiche più deboli e tassi di natalità in calo. La continua contrazione si verifica in un periodo in cui le prospettive di lavoro rimangono incerte per molti giovani e i tassi di matrimonio rimangono bassi, aumentando la pressione sulle prospettive di crescita a lungo termine della Cina e sui sistemi di sostegno sociale.

Nel 2025, il numero di nascite in Cina ha raggiunto quota 7,92 milioni, mentre i decessi hanno raggiunto quota 11,31 milioni, con un conseguente calo netto della popolazione di 3,39 milioni e una popolazione di fine anno di circa 1,405 miliardi di persone, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio Nazionale di Statistica (NBS), riporta AT.

La contrazione indica una riduzione della forza lavoro, una crescita più lenta dei contributi al fondo pensione nazionale e un aumento dei costi dell’assistenza sanitaria e degli anziani con l’invecchiamento della popolazione.

La popolazione in età lavorativa della Cina continua a ridursi. I dati hanno mostrato che le persone di età compresa tra 16 e 59 anni rappresentavano il 60,6% della popolazione nel 2025, in calo rispetto al 60,9% dell’anno precedente, con un calo di circa 6,62 milioni di persone in questa fascia d’età su base annua. Il calo sottolinea la sfida strutturale che i decisori politici si trovano ad affrontare, con la riduzione dell’offerta di lavoro nonostante i progressi in termini di istruzione, competenze e produttività.

Il Dipartimento di Statistica della Popolazione e dell’Occupazione del cinese NBS cerca di minimizzare l’impatto, affermando che la qualità della popolazione e la demografia della Cina stanno migliorando: ”Alla fine del 2025, la popolazione di età compresa tra 16 e 59 anni era di 851 milioni (…) Le persone di età pari o superiore a 60 anni erano 323 milioni. Molte persone di età compresa tra 60 e 64 anni sono sane e disposte a rimanere economicamente attive. Utilizzando le definizioni internazionali, la popolazione cinese di età compresa tra 15 e 64 anni ha raggiunto i 968 milioni, ovvero il 68,9% del totale (…) Il tasso medio di scolarizzazione tra i 16 e i 59 anni ha raggiunto gli 11,3 anni nel 2025”.

Inoltre, l’aspettativa di vita è salita a 79 anni nel 2024 e il numero di addetti alla ricerca e sviluppo è salito a 10,8 milioni: “La Cina sta passando da una forza lavoro basata sulla quantità a una base di talenti basata sulla qualità (…) La popolazione cinese supera ancora la popolazione complessiva dei paesi sviluppati esistenti, offrendo un mercato estremamente vasto con un forte potenziale di produzione e consumo”.

Alla fine del 2025, la popolazione urbana cinese ha raggiunto i 954 milioni, portando il tasso di urbanizzazione al 67,9%; le autorità stanno ampliando i sussidi per l’assistenza all’infanzia, i servizi di assistenza all’infanzia e l’offerta educativa per sostenere le famiglie.

Il tasso di natalità persistentemente basso in Cina è sempre più legato alla perdita di interesse per il matrimonio tra i giovani, poiché la pressione economica e le prospettive incerte rimodellano le scelte di vita, affermano alcuni analisti. In Cina, il bacino di partner idonei al matrimonio si sta riducendo rapidamente. I dati mostrano che le persone di età compresa tra 20 e 39 anni, la coorte principale in età da matrimonio, rappresentavano il 26,93% della popolazione nel 2024, in calo rispetto al 31,49% di un decennio prima, mentre la dimensione assoluta di questo gruppo è diminuita di oltre 60 milioni nel corso del decennio.

Lo squilibrio di genere rimane pronunciato, con 17,52 milioni di uomini in più rispetto alle donne in questa fascia d’età nel 2024, equivalenti a circa 110 uomini ogni 100 donne, un divario che è ancora più ampio nelle aree rurali (circa due uomini per una donna), poiché le donne più istruite tendono a rimanere in città e cercare partner con redditi più elevati, afferma un editorialista dello Shandong.

Per molti giovani cinesi, il matrimonio è diventato finanziariamente scoraggiante piuttosto che socialmente atteso. Oltre alle spese quotidiane, spesso ci si aspetta che offrano un cospicuo regalo di fidanzamento, che può arrivare a centinaia di migliaia di yuan, insieme a un appartamento e un’auto, in un periodo in cui i salari sono stagnanti e la sicurezza del lavoro si sta indebolendo.

Nelle città più piccole e nelle aree rurali, queste pressioni hanno reso il matrimonio fuori dalla portata di molti. Insieme, queste pressioni hanno coinciso con un declino decennale delle registrazioni dei matrimoni. Tuttavia, il 2025 ha registrato una ripresa stimata dell’8,5%, con 5,152 milioni di coppie che hanno registrato matrimoni nei primi tre trimestri successivi al lancio di un sistema di registrazione nazionale.

Lucia Giannini

