CINA. Prime prove in mare per il Fujian

Il primo maggio, la Cina ha finalmente iniziato le prove in mare per la sua terza e più avanzata portaerei, il Fujian.

L’inizio dei test da parte della marina cinese è avvenuto quasi due anni dopo la prima inaugurazione della portaerei nel giugno 2022, riporta Reuters.

Il Fujian, interamente progettato e costruito da Pechino, è più grande e più avanzato dello Shandong, entrato in servizio alla fine del 2019, e del Liaoning, che la Cina ha acquistato di seconda mano dall’Ucraina nel 1998.

Lo sviluppo del Fujian è parte di un piano centrale per il tentativo del presidente Xi Jinping di rendere la Cina la potenza militare preminente nella regione, con una marina “d’alto mare” in grado di proiettare potenza lontano dalle coste cinesi.

Il Fujian, che presenta un ponte di volo piatto a tutta lunghezza con un avanzato sistema di lancio a catapulta per jet, prende il nome dalla provincia cinese di fronte a Taiwan.

Il Fujian era stazionato presso il cantiere navale Jiangnan di Shanghai, dove era sottoposto a test. La Cctv ha riferito che la Fujian era salpata mercoledì 1 maggio per le prime prove.

Le prove in mare rappresentano il passo finale prima che la portaerei venga messa in servizio dalla marina cinese. Si prevede che tale processo richiederà fino a un anno. Lo Shandong ha condotto nove prove in mare prima di essere messo in servizio.

Il test arriva in un momento di crescente tensione nel Mar Cinese Meridionale. Mercoledì le Filippine hanno affermato che la guardia costiera cinese ha sparato con idranti contro due navi sulla Scarborough Shoal.

La barriera corallina sommersa è uno dei punti critici all’interno della zona economica esclusiva di Manila, lunga 370 km, che Pechino rivendica come territorio sovrano insieme al 90% del Mar Cinese Meridionale. Il Tribunale internazionale ha invalidato la richiesta della Cina nel 2016, ma Pechino non riconosce la sentenza, riporta AT.

Stando al China Daily , la marina cinese ha affermato che il test in mare della Fujian aveva lo scopo di valutare “l’affidabilità e la stabilità dei sistemi di propulsione e di energia elettrica della portaerei”. La marina cinese ha poi detto che la portaerei è tra “gli sviluppi militari più importante” che la Cina sta sviluppando.

Solo gli Stati Uniti, con 11 portaerei e nove navi d’assalto anfibie che trasportano aerei, hanno per ora più navi della Cina.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/