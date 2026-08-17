CINA. Prima rotta di linea regolare verso l’Europa attraverso la Rotta artica russa, evitando Hormuz

A dare la notizia dell’inizio della navigazione dalla Cina all’Europa attraverso la rotta Nord, l’Amministratore delegato di Rosatom, Alexey Likhachev, perché la rotta prevede un passaggio nelle acque territoriali russe.

“Rosatom ha concesso l’autorizzazione alla compagnia di navigazione cinese Sealegend Shipping (SLG) a sette navi di transitare lungo la Rotta Marittima del Nord (NSR)” ha dichiarato l’amministratore delegato della società statale, Alexey Likhachev, alla pubblicazione Strana Rosatom.

Ha confermato i piani di Sealegend Shipping di lanciare la sua prima rotta regolare verso l’Europa. “A differenza del precedente trasporto marittimo di container, che era in gran parte sperimentale o improvvisato, il programma 2026 prevede un servizio di linea completo con navi in ​​partenza settimanalmente durante tutta la stagione di navigazione”, ha affermato Likhachev.

Ha chiarito che le navi portacontainer salperanno dalla Cina verso l’Europa come previsto da agosto a ottobre, condizioni del ghiaccio permettendo. La compagnia cinese ha programmato otto viaggi con sette navi portacontainer di piccole e medie dimensioni. Il capo di Rosatom ha osservato che l’avvio della Rotta Marittima del Nord avviene sullo sfondo della crisi nello Stretto di Hormuz. “In un contesto di tale incertezza logistica e politica, l’iniziativa della compagnia cinese conferma ulteriormente la crescente domanda per la nostra rotta artica e rappresenta un passo logico nello sviluppo della Rotta Marittima del Nord, che sta diventando una vera e propria arteria di trasporto di importanza globale”, ha affermato Likhachev.

Ha inoltre riferito che il traffico merci tra i porti cinesi e russi rappresenta già quasi il 15% di tutto il traffico marittimo lungo la Rotta Marittima del Nord e si prevede che raggiungerà i 20 milioni di tonnellate entro il 2030. L’anno scorso, Rosatom e la cinese New New Shipping hanno costituito una joint venture per la costruzione di navi portacontainer destinate al trasporto lungo questa rotta.

Come riportato dal Global Times, citando la China Shipping Association (CSA), la stagione di navigazione artica quest’anno durerà da fine luglio a fine settembre e diverse compagnie di navigazione hanno già aggiornato i loro programmi di viaggio ufficiali. In particolare, la Sealegend Shipping partirà dalla Dubai Tower di Qingdao (provincia di Shandong, Cina orientale) il 7 agosto. L’arrivo al porto britannico di Felixstowe è previsto dopo una traversata di 30 giorni nelle acque polari.

Secondo la CSA, durante la stagione di navigazione, le navi navigheranno in gruppi separati, collegando i principali porti cinesi ed effettuando scali diretti nei principali porti europei. Secondo la CSA, la rotta artica offre vantaggi significativi rispetto alle rotte tradizionali attraverso il Canale di Suez e il Capo di Buona Speranza. La distanza dai porti cinesi ai principali porti europei sul Mar Baltico si riduce di quasi un terzo. Inoltre, questa rotta evita zone ad alto rischio, in particolare il Mar Rosso e lo Stretto di Malacca.

La New New Shipping Line Co., una delle compagnie che operano su questa rotta, ha riferito che il tempo di percorrenza complessivo lungo la rotta artica è inferiore rispetto alle rotte marittime tradizionali. Ad esempio, un viaggio da Shanghai a San Pietroburgo attraverso il Canale di Suez richiede dai 38 ai 45 giorni, mentre via Artico il tempo di percorrenza si riduce a 23-25 ​​giorni, ha spiegato la compagnia.

L’anno scorso, la Cina ha inaugurato ufficialmente la prima rotta espressa artica al mondo, che collega la Cina all’Europa. La nave portacontainer Istanbul Bridge è partita dal porto di Ningbo-Zhoushan diretta a Felixstowe, il più grande porto container del Regno Unito.

Lucia Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/