CINA. Porti, palazzi, città, navi ed aerei ricostruiti nel deserto per invadere con successo Taiwan 

La Cina non si limita a costruire repliche di navi da guerra americane: costruisce addirittura repliche di porti e Taipei per addestrare i suoi uomini all’invasione.

Immagini satellitari riportate dal Telegraph mostrano che sta costruendo anche modelli di aerei da combattimento taiwanesi, basi navali e palazzi presidenziali.

Pechino sta utilizzando questi modelli per testare il suo arsenale in continua espansione di armi a lungo raggio e nuovi sistemi di intelligenza artificiale in preparazione alla presa di controllo di Taiwan, una priorità nazionale per il presidente cinese Xi Jinping che lo ha ribadito più occasioni nel corso degli anni.

L’accuratezza delle repliche “suggerisce una focalizzazione molto specifica sui potenziali avversari, piuttosto che sullo sviluppo di capacità comuni”, ha affermato Damien Simon, ricercatore di georeconnaissance presso The Intel Lab, che per primo ha identificato diversi modelli navali.

Sebbene non sia ancora chiaro se gli Stati Uniti interverranno ufficialmente in difesa di Taiwan, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che Washington probabilmente lo farà. Senza il supporto americano, Taiwan farà fatica a mantenere la propria autonomia.

L’Esercito Popolare di Liberazione ha anche costruito modelli in scala della residenza presidenziale di Taiwan e dei principali edifici governativi, in modo che i soldati possano esercitarsi a prendere d’assalto la capitale nel modo più realistico possibile.

“In sostanza, stanno costruendo delle repliche per potersi muovere lì durante un’esercitazione come se si trovassero a Taipei”, afferma Sean O’Connor, analista capo di immagini satellitari presso la Janes Review.

Le immagini satellitari dello scorso anno hanno rivelato che la Cina ha costruito un tunnel lungo 280 chilometri che collega diverse repliche degli edifici governativi di Taiwan, per prepararsi a uno scenario in cui i leader del Paese tentassero di fuggire sottoterra.

Sebbene non sia insolito per i Paesi condurre addestramenti specifici per determinati scenari e avversari, Monty Khanna, contrammiraglio della Riserva della Marina indiana, ha affermato che la portata dell’addestramento cinese è “senza precedenti”.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/