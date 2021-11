CINA. PIL all’1% se parte il Domino Evergrande

Una grande implosione del settore immobiliare cinese causerebbe un crollo del prodotto interno lordo del paese all’1% e creerebbe scosse di assestamento che si ripercuoterebbero in tutto il mondo per i prossimi anni. Questo è lo scenario peggiore delineato in una ricerca di Oxford Economics, ripresa da Asia Times, secondo la quale un crollo del settore immobiliare combinato con una maggiore turbolenza economica potrebbe colpire e affliggere le economie mondiali per il resto del decennio.

Se gli investimenti immobiliari in Cina cadessero come avvenne negli Stati Uniti e in Spagna durante la crisi finanziaria globale del 2000, e i prezzi degli immobili cadessero per quattro anni fino al 2025 – in linea con ciò che è successo negli Stati Uniti durante la crisi dei mutui subprime – l’impatto potrebbe essere più grave, considerando che generazioni di residenti in Cina non hanno mai assistito a una grande recessione economica, un crollo immobiliare di questa portata produrrebbe uno shock nella fiducia nel sistema due volte più grande di quello registrato durante la recessione immobiliare cinese del 2014-2015.

«La crescita del PIL cinese si attesterebbe all’1,0% nel primo trimestre del 2023 – 4,3 punti percentuali in meno rispetto alla linea di base. L’impatto sulla crescita globale sarebbe anche molto più grande, con una crescita globale inferiore di 1,6 punti percentuali alla fine del 2022 e all’inizio del 2023 (…) questo è uno scenario a bassa probabilità, in parte a causa di rapporti prestito-valore molto più bassi sui mutui e lo spazio per allentare la politica immobiliare, se necessario, dovrebbe aiutare a evitare il tipo di turbolenza e di calo dei prezzi sperimentato negli Stati Uniti e in Spagna», riporta Asia Times.

Il rallentamento ciclico del settore immobiliare è stato aggravato da un inasprimento delle politiche di regolamentazione e di credito. Queste includono il regime delle “tre linee rosse” che mira a ridurre la leva finanziaria degli sviluppatori, i limiti sui prestiti bancari legati alla proprietà, le modifiche al processo di messa all’asta dei terreni, e la guida alle banche per rallentare le approvazioni dei mutui e aumentare i tassi ipotecari.

Gli eccessi e gli squilibri, accumulati nel settore immobiliare cinese, potrebbero essere aggravati da fattori che potrebbero aggravare la flessione immobiliare, tra cui «importanti ricadute economiche e finanziarie da inadempienze di Evergrande o di altri sviluppatori, un forte deterioramento del sentimento nel mercato immobiliare e una posizione politica ostinatamente aggressiva».

L’impatto globale sarebbe intensificato dalla mancanza di un forte allentamento discrezionale della politica a livello globale, se i responsabili politici internazionali suppoessero che Pechino dovesse intervenire con uno stimolo forte, ma i responsabili politici cinesi decidono di non farlo.

In questo scenario peggiore, le importazioni cinesi di materie prime crollerebbero e i prezzi globali dei metalli crollerebbero: «I paesi più colpiti sarebbero quelli per i quali le esportazioni verso la Cina sono economicamente importanti e gli esportatori di materie prime. Per la Cina, una tale flessione su larga scala nel settore immobiliare sarebbe altamente dirompente nei primi anni».

«Nonostante i sostanziali accantonamenti da parte delle banche negli ultimi anni, gli stress test della People’s Bank of China e del FMI/Banca Mondiale suggeriscono che, nel caso di questo grave scenario, le banche vedrebbero i loro coefficienti di adeguatezza patrimoniale cadere significativamente, richiedendo più accantonamenti e/o iniezioni di capitale», prosegue la ricerca.

Tuttavia, i ricercatori di Oxford Economics credono che uno scenario più probabile vedrà un impatto più limitato, con l’allentamento interno della politica monetaria che aiuta ad affollare gli investimenti produttivi e altre spese: «Ci aspettiamo che il rallentamento del settore immobiliare sia significativo ma contenuto. A differenza dell’inizio della crisi immobiliare del 2014-2015, lo stock di case invendute che incombe sul mercato è modesto. Inoltre, i responsabili politici hanno la possibilità di allentare le politiche del settore immobiliare per evitare che la flessione diventi scomodamente intensa.

«Nel medio termine, ci aspettiamo un graduale ridimensionamento del settore immobiliare. Mentre una proporzione relativamente alta di appartamenti vuoti pesa sul mercato, ci aspettiamo che l’urbanizzazione e la crescita significativa del reddito aiutino a ridurre il rischio di un ridimensionamento più drastico», termina il report.

Graziella Giangiulio