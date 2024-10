CINA. Pechino vuole scalzare la Borsa inglese dei metalli

Dopo aver acquistato attività minerarie in tutto il mondo negli ultimi vent’anni per assicurarsi i metalli necessari per l’industrializzazione e più di recente per soddisfare i suoi obiettivi di emissioni di carbonio, la Cina ora vuole avere voce in capitolo su come vengono determinati i prezzi dei metalli.

Ma Pechino ha perso quote di mercato nel trading di future sui metalli e deve convincere gli investitori internazionali a utilizzare la borsa future di Shanghai. Se avrà successo, la spinta aiuterebbe a dare ai contratti di Shanghai lo status di benchmark e a sovvertire il sistema dei prezzi di riferimento dei metalli industriali in vigore dal 1877, quando il London Metal Exchange. Lme, iniziò la sua attività, riporta AF.

Si eliminerebbe la necessità per le aziende cinesi di collegare i loro contratti fisici ai prezzi Lme e si creerebbe la necessità per gli stranieri di fare trading su Shangai per influenzare i prezzi di riferimento nei loro contratti, spostando l’influenza del mercato dall’occidente alla Cina.

La Borsa di Shangai ha detto agli operatori del settore che questa è la priorità e che probabilmente verrà attuata presto; la borsa ha cercato di avere magazzini fuori dalla Cina per immagazzinare metallo consegnato per contratti di rame che sono stati lanciati sul suo International Energy Exchange per gli stranieri nel 2020.

Shangai ha detto agli azionisti del settore che intende espandersi presto nello stoccaggio di metalli internazionali, facendo un’offerta per competere con la rete globale di Lme di oltre 450 magazzini registrati che contengono migliaia di tonnellate di alluminio, rame e altri metalli.

Una volta che Shangai prenderà la ferma decisione di offrire lo stoccaggio di metallo fuori dalla Cina, il processo di registrazione dei magazzini sarà molto rapido, poiché esistono già strutture nei porti che vedono grandi flussi di metalli; non avrà bisogno di approvazioni normative per i magazzini che possono immagazzinare metallo consegnabile in base ai suoi contratti, purché si trovino in zone di libero scambio, quindi il metallo può essere immagazzinato esente da tasse fino alla consegna ai clienti.

La borsa di Shanghai è cosciente che non sarà un obiettivo facile quello di contrastare l’Lme, anche se la Cina consuma più della metà delle forniture globali di rame, alluminio e zinco e produce grandi quantità di questi metalli. In definitiva, la borsa mira a quotare alluminio, zinco, nichel, piombo e stagno, già negoziati sul Lme.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/