CINA. Pechino vuole rilanciare Shangai

Shanghai ha annunciato che spenderà 63,47 miliardi di yuan per 32 nuovi progetti industriali a Pudong, nel tentativo di rilanciare l’economia della città dopo che, tra marzo e maggio, il lockdown del Covid ha azzerato la vita al centro degli affari cittadino.

Il governo di Shanghai ha dichiarato che i progetti riguarderanno i settori della biomedicina, dell’intelligenza artificiale, dei circuiti integrati, delle automobili e del miglioramento delle funzioni cittadine. Ha inoltre ribadito il suo piano di costruire cluster di livello mondiale di aziende di biomedicina, IA e circuiti integrati a Pudong, il distretto finanziario e commerciale di Shangai.

L’annuncio arriva dopo che la più grande città commerciale della Cina, con una popolazione di circa 25 milioni di abitanti, è diventata il simbolo della devastazione economica causata dalla politica “zero-Covid” di Pechino.

Le camere di commercio statunitensi ed europee hanno detto che in caso di abbandono della città, potrebbero prendere in considerazione altre località per aggiungere nuovi impianti e fare nuovi investimenti. Nei primi sette mesi di quest’anno, gli investimenti diretti esteri della Cina sono aumentati del 3,6%, raggiungendo i 65,1 miliardi di dollari. Gli Ide nel settore manifatturiero ad alta tecnologia sono aumentati del 22,9%, mentre quelli nel settore dei servizi ad alta tecnologia sono cresciuti del 14,3%.

La città ha comunque registrato una crescita degli Ide di 12 miliardi di dollari nella prima metà di quest’anno, nonostante tutto; il numero di filiali regionali di aziende straniere a Shanghai è cresciuto di 26 unità, per un totale di 857 nei primi sei mesi di quest’anno, mentre il numero di centri di ricerca e sviluppo di aziende straniere in città è aumentato di 10 unità, per un totale di 516.

Tuttavia, poco dopo che Shanghai ha iniziato ad alleggerire le sue regole Covid a fine maggio, Digitimes ha riportato che Quanta Computer, di Taiwan, stava considerando di trasferire la produzione del MacBook Pro di Apple da Shanghai a Chongqing. All’inizio di giugno, Nikkei Asia ha riferito che la cinese Byd, uno degli assemblatori di iPad di Apple Inc, aveva allestito nuove linee di produzione in Vietnam e avrebbe presto iniziato a produrre i tablet in loco.

Il 16 agosto, Nikkei Asia ha anche riferito che la Luxshare Precision Industry della Cina continentale e la Foxconn di Taiwan avevano avviato la produzione di prova degli Apple Watch nel nord del Vietnam. La società ha dichiarato che Apple ha chiesto ai fornitori di avviare una linea di produzione di prova in Vietnam per il MacBook.

Poi, Reuters ha riferito che Foxconn avrebbe costruito una nuova fabbrica nel nord del Vietnam, ma l’azienda non ha detto quale tipo di prodotti avrebbe prodotto lì.

La possibilità che le aziende straniere aprano altri laboratori e uffici in Cina dipenderà dalla data in cui il Paese porrà fine a tutte le sue regole di quarantena ancora rigide. Attualmente, dopo l’arrivo in Cina, le persone devono rimanere isolate per sette giorni negli alberghi e per tre giorni a casa.

Maddalena Ingrao