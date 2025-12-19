CINA. Pechino vuole entrare nel CPTPP: Hainan è senza dazi doganali 

Giovedì la Cina ha separato un’isola delle dimensioni del Belgio, con un’economia paragonabile a quella di un paese di media grandezza, dalla Cina continentale per le procedure doganali, nell’ambito di un tentativo di aderire al CPTPP, un importante accordo commerciale transpacifico, e di creare un nuovo hub commerciale in stile Hong Kong.

I funzionari sperano che la trasformazione della provincia meridionale di Hainan in una zona franca daziaria stimoli gli investimenti stranieri, consentendo ai beni che raggiungono almeno il 30% di valore aggiunto locale di entrare nella seconda economia mondiale senza dazi doganali. Le aziende straniere potranno anche operare in settori dei servizi che sono soggetti a restrizioni sulla Cina continentale, riporta Reuters.

La Cina sta anche cercando di rafforzare le sue credenziali di libero scambio per convincere i membri di uno dei più grandi accordi di libero scambio al mondo, il Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), di poter soddisfare gli elevati standard del blocco in materia di apertura commerciale e di investimenti attraverso progetti pilota come il porto franco di Hainan. Il vicepremier cinese He Lifeng ha invitato i funzionari locali a “trasformare il porto di libero scambio di Hainan in un punto di accesso vitale che guiderà la nuova era di apertura della Cina al mondo”, durante un discorso al porto.

Il progetto è stata una “importante decisione strategica” presa dal Partito Comunista al potere “con un occhio alla situazione generale in patria e all’estero”, ha affermato il capo dell’economia cinese. Sembrava un riferimento ai dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che hanno spinto i responsabili politici a diversificare l’economia cinese da 19.000 miliardi di dollari dal principale mercato di consumo mondiale e ad adottare misure per consolidare ulteriormente il ruolo del colosso manifatturiero nelle catene di approvvigionamento globali.

I leader cinesi hanno fatto dell’inversione di tendenza del calo degli investimenti una priorità per il prossimo anno, cercando di spostare l’economia dall’attuale dipendenza dagli stimoli verso una duplice attenzione su consumi e investimenti per stabilizzare la crescita nel breve termine, mentre i funzionari valutano l’attuazione di dolorose riforme strutturali necessarie per riequilibrare l’economia a lungo termine. Gli investimenti diretti esteri in Cina sono diminuiti del 10,4% su base annua nei primi tre trimestri del 2025, secondo i dati ufficiali.

Se la liberalizzazione avrà successo ad Hainan, gli economisti affermano che i responsabili politici potrebbero sentirsi incoraggiati a esporre una parte maggiore dell’economia cinese alle forze di mercato.

Il PIL di Hainan si è attestato a 113 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo i dati ufficiali, l’equivalente della 70a economia più grande del mondo, secondo i dati della Banca Mondiale. Ciononostante, è ben al di sotto dei 407 miliardi di dollari dell’economia di Hong Kong.

I negoziatori commerciali dubitano anche della serietà con cui i membri del CPTPP prenderanno il progetto di Hainan, sottolineando che l’adesione al blocco richiede l’apertura dell’intera economia, cosa che la Cina deve ancora dimostrare, indipendentemente dalle dimensioni di Hainan.

Luigi Medici

