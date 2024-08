CINA. Pechino va in Egitto per espandere la sua influenza militare in Medio Oriente e Africa

L’aereo da trasporto cinese Y-20 farà il suo debutto in un air show all’estero insieme ai jet da combattimento J-10 in Egitto il mese prossimo. L’Y-20 volerà per quasi 10.000 km per apparire ed esibirsi al primo Egypt International Airshow dal 3 al 5 settembre. Il mese scorso l’aereo ha trasportato truppe cinesi in Tanzania in un’esercitazione antiterrorismo congiunta.

Lunedì scorso, l’Y-20 e sette aerei J-10 sono decollati da un aeroporto non individuato nella Cina nord-occidentale, secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua.

Sarà il debutto in air show all’estero dell’Y-20 e la prima apparizione in Africa per il team J-10 del Bayi Aerobatics Team dell’aeronautica militare PLA, riporta Scmp. Cina ed Egitto hanno confermato che l’esibizione si terrà all’aeroporto internazionale di El Alamein sulla costa settentrionale del paese, 160 km a ovest di Alessandria.

Il dispiegamento a lungo raggio vuole riflettere la nuova mobilità a lungo raggio, le capacità di arrivo e il livello di addestramento orientato al combattimento dell’aeronautica cinese, riporta il quotidiano Hong Kong.

Il J-10, noto anche come Firebird, è il primo caccia a reazione avanzato nazionale della Cina. È un caccia a reazione monomotore di peso medio progettato per essere operativo in tutte le condizioni atmosferiche.

Lo Y-20, soprannominato “la paffutella”, è un aereo da trasporto in grado di effettuare il trasporto aereo a lunga distanza di merci e personale, mentre la sua variante Y-20U può rifornire di carburante altri aerei militari cinesi.

Secondo Xinhua, l’equipaggio ha razionalizzato e ottimizzato il suo carico rispettando i requisiti della missione e ha progettato mosse di volo specifiche per la missione. Oltre a prendere parte all’esercitazione in Tanzania, il mese scorso due Y-20 sono stati avvistati schierati nell’estremo oriente della Russia.

Nel 2022, l’Y-20 ha condotto una missione per inviare il sistema missilistico a medio raggio FK-3 in Serbia, con una tappa a Baku, in Azerbaigian. All’inizio di quest’anno, Cctv riportava dimostra la “trasformazione e lo sviluppo strategici” dell’aeronautica cinese e avrebbe contribuito a perseguire l’obiettivo di “operazioni in tutti i domini con portata globale”.

La presenza dell’aeronautica militare cinese in Egitto coincide con il crescente interesse della regione del Medio Oriente e del Nord Africa nell’acquistare armi dalla Cina, spostando parte del loro approvvigionamento dai tradizionali fornitori occidentali.

Prima di esibirsi in Egitto, il team Bayi ha condotto spettacoli aerei simili sia negli Emirati Arabi Uniti che in Arabia Saudita, ma non è mai stato mostrato nel continente africano.

Nel 2022, l’Arabia Saudita ha firmato un accordo sulle armi da 4 miliardi di dollari con la Cina, inclusi accordi per droni armati, missili balistici e sistemi laser anti-drone, secondo Bloomberg. Pechino ha siglato un accordo con Abu Dhabi lo stesso anno per il jet da addestramento avanzato L-15.

Oltre al Medio Oriente, l‘influenza della Cina si estende al Nord Africa e al più ampio continente africano . L’anno scorso, l’Egitto avrebbe espresso interesse nell’acquisto del J-10 per diversificare i suoi fornitori dominati dall’Occidente. Il paese sta cercando di far progredire i colloqui iniziati con la Cina nel 2022 per l’acquisto di circa 12 delle ultime versioni del J-10. Il Cairo ha anche acquistato decine di droni cinesi Wing Loong-1D.

L’Algeria ha acquistato diverse corvette cinesi, oltre a vari missili e droni. A marzo, l’Algeria ha acquisito quattro droni Falcon WJ-700 dalla Cina.

Insieme a Israele e Turchia, la Cina è diventata una potenza leader nelle vendite di droni nel continente. È anche un importante esportatore di carri armati e veicoli blindati nell’Africa subsahariana.

Secondo il Sipri, la Cina è stata il più grande fornitore di armi per l’Africa subsahariana nel periodo 2019 – 2023, con il 19 percento delle importazioni di armi, superando di poco la Russia, 17 percento, tradizionale venditore di armi alla regione.

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/

Tommaso Dal Passo