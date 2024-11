CINA. Pechino usa i suoi H-6 come Washington i suoi B-52: intimidire

Attorno a Taiwan, a ottobre, Pechino ha impiegato alcuni dei suoi più recenti aerei d’attacco, navi da guerra e forze missilistiche; nonché un bombardiere strategico della Berra Fredda.

Così come gli Usa che impiegano il coevo B-52, un bombardiere, la Cina ha modernizzato l’H-6, riporta Reuters.

Le esercitazioni cinesi Joint-Sword 2024B erano un “severo avvertimento alle persone di Taiwan che cercavano l’indipendenza”, ha affermato l’esercito cinese.

Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha riferito che 153 aerei militari cinesi, 14 navi militari e altre 12 navi sono stati rilevati attorno all’isola in un periodo di 25 ore dopo l’inizio dell’esercitazione il 14 ottobre. Il ministero ha anche riferito che 111 di questi aerei avevano attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan ed erano entrati nella zona di identificazione della difesa aerea dell’isola.

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha detto a Reuters che “tre gruppi di tre aerei H-6” erano stati scoperti mentre operavano nello spazio aereo dell’isola durante l’esercitazione militare cinese. Due dei gruppi “hanno condotto esercitazioni di attacco simulato”, ha affermato il ministero.

Alcune versioni modernizzate del bombardiere H-6 cinese sono ora in grado di lanciare missili balistici armati di testate nucleari, mentre altre possono trasportare più missili antinave e di attacco terrestre a lungo raggio, secondo il Pentagono. Alcune versioni possono essere rifornite in volo, consentendo loro di volare da basi sulla Cina continentale e colpire obiettivi in ​​profondità nel Pacifico occidentale, dove gli Stati Uniti hanno grandi basi a Guam e altrove.

A differenza dell’America, che ha smesso di costruire il B-52 nel 1962, la Cina ha continuato a produrre il bimotore H-6 in uno stabilimento nella Cina centrale. Si stima che l’aeronautica cinese abbia ora circa 230 di questi bombardieri.

L’H-6 deriva dal bombardiere Tupolev Tu-16, che l’Unione Sovietica introdusse in servizio nei primi anni ’50 e a cui fu dato il nome in codice NATO Badger. La Cina ha iniziato a costruire questi aerei su licenza alla fine degli anni ’50.

Le forze armate taiwanesi e giapponesi hanno riferito che i bombardieri H-6 sono stati spesso schierati su voli vicino al loro spazio aereo negli ultimi anni. Vengono anche inviati su voli sopra il Mar Cinese Meridionale dove Pechino rivendica la sovranità su vaste aree di territorio conteso.

In un conflitto, questi bombardieri rappresenterebbero una seria minaccia per le navi e gli obiettivi sulla terraferma, secondo gli esperti militari statunitensi e taiwanesi.

La dottrina militare cinese per le campagne di sbarco sulle isole, come un’invasione di Taiwan, richiede attacchi contro quartier generali, strutture di comunicazione, centri logistici e altri obiettivi chiave, insieme ad attacchi ad aeroporti, porti e navi in ​​mare; operazioni adatte all’H-6.

I media ufficiali cinesi a metà settembre hanno fornito qualche spunto sul ruolo che l’H-6 potrebbe svolgere in uno scontro al largo delle coste cinesi.

L’emittente statale CCTV ha mostrato il filmato di uno di questi bombardieri in volo in un’esercitazione con caccia e un drone di sorveglianza a lungo raggio WZ-7. Il drone ha penetrato le difese aeree di un potenziale avversario, ha identificato un bersaglio e ha trasmesso queste informazioni all’H-6, secondo il filmato. Il bombardiere è stato mostrato mentre lanciava un missile antinave.

Gli esperti affermano che gli Stati Uniti dovrebbero cercare di neutralizzare i bombardieri H-6 mentre sono ancora a terra. Questi aerei ora hanno cellule, tecnologia, motori e armi a lungo raggio migliorati. Pechino sta ora schierando questi aerei nello stesso modo in cui l’aeronautica militare statunitense utilizza pattugliamenti a lungo raggio del B-52 e degli altri suoi bombardieri per segnalare la capacità dell’America di colpire obiettivi distanti.

Il 24 luglio, jet da combattimento americani e canadesi si sono lanciati per intercettare una pattuglia congiunta di due bombardieri cinesi H-6 e due russi Tu-95 vicino all’Alaska, secondo una dichiarazione del North American Aerospace Defense Command.

È stata la prima volta che i bombardieri cinesi hanno volato vicino alla terraferma degli Stati Uniti in un’operazione che ha rivelato il crescente potere e la fiducia dell’esercito cinese.

Antonio Albanese

