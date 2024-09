CINA. Pechino toglie le restrizioni al mercato immobiliare

Le amministrazioni di Shanghai e Shenzhen, due delle città più grandi della Cina, si stanno preparando ad allentare le restrizioni sull’acquisto di case. I potenziali acquirenti non dovranno più essere sottoposti a controlli di idoneità e le persone provenienti da altre località della Cina potranno acquistare case in queste megalopoli.

In precedenza, i funzionari controllavano severamente l’accesso a queste città di primo livello, a causa della preoccupazione per l’eccessiva speculazione. Ma quella restrizione è stata abbandonata a causa della necessità di alleviare la prolungata crisi immobiliare del paese, stando a Reuters.

Shanghai, il polo commerciale e finanziario della Cina, e Shenzhen, la risposta cinese alla Silicon Valley statunitense, cercheranno anche di eliminare i limiti al numero di case che le persone possono acquistare, riporta AF.

Entrambe le città dovrebbero annunciare i cambiamenti nelle prossime settimane, unendosi a una lista crescente di città cinesi che hanno completamente abolito le restrizioni sugli acquisti nell’ultimo anno nel tentativo di rilanciare la domanda nel settore colpito da una profonda crisi.

Shanghai, che ha una popolazione di oltre 25 milioni, e Shenzhen, che ha circa 17,6 milioni di residenti, hanno iniziato a imporre limiti alle persone che acquistano case rispettivamente nel 2011 e nel 2010, nel tentativo di raffreddare i prezzi alle stelle.

L’allentamento pianificato arriva dopo che i leader cinesi hanno promesso giovedì scorso in una riunione del Politburo di impegnarsi a raggiungere l’obiettivo di crescita economica del 2024 di circa il 5% e di fermare i cali del mercato immobiliare, hanno riferito i media statali.

Le mosse, se implementate, segnerebbero l’ultimo sforzo dei decisori politici cinesi per arrestare la prolungata crisi del settore immobiliare in difficoltà, che ha pesato pesantemente sulla crescita della seconda economia più grande del mondo.

Seguono misure di stimolo monetario e di sostegno al mercato immobiliare più ampie del previsto annunciate dalla banca centrale martedì, che includono iniezioni di liquidità e tagli dei tassi di interesse, volte a ripristinare la fiducia nell’economia.

Come parte delle ultime misure, anche Pechino sta valutando di revocare restrizioni simili nella maggior parte delle aree della città in fasi a lungo termine, ad eccezione di distretti chiave come Xicheng e Dongcheng, che ospitano il complesso della leadership cinese Zhongnanhai e vari edifici governativi.

Il settore immobiliare cinese è scivolato in una crisi del debito a metà del 2021, che ha portato molti costruttori a non rispettare i propri obblighi di rimborso e a rimanere senza soldi per terminare la costruzione degli appartamenti.

I problemi del settore stanno mettendo a dura prova il sistema finanziario e gravano pesantemente sulla spesa e sulla fiducia dei consumatori.

Le autorità hanno intensificato gli sforzi per stabilizzare il settore in difficoltà dal 2022. Tuttavia, molte delle politiche precedenti sono state di natura frammentaria o hanno avuto solo un effetto limitato e di breve termine.

I prezzi delle nuove case in Cina sono scesi al ritmo più rapido in oltre nove anni ad agosto, secondo i dati ufficiali, il che indica che le misure precedenti non erano riuscite a porre un limite al mercato, per non parlare di stimolare una ripresa significativa.

Per anni, le cosiddette città di livello 1 della Cina, tra cui Pechino, Shanghai e Shenzhen, hanno imposto restrizioni agli acquisti di case da parte di acquirenti non locali come regola fondamentale per controllare i prezzi delle case locali.

Queste normative richiedono agli acquirenti senza hukou, o permessi di residenza, di pagare l’assicurazione sociale e l’imposta sul reddito per un certo numero di anni prima di poter acquistare case.

Shanghai, una città di 25 milioni di persone, da maggio ha allentato le sue restrizioni per gli acquirenti non di Shanghai riducendo gli anni richiesti di pagamento dell’assicurazione sociale e dell’imposta sul reddito prima di ottenere l’idoneità. La città ha anche eliminato le restrizioni sugli acquisti di case da parte di coppie divorziate.

Pechino e Shenzhen, sede di giganti della tecnologia come Tencent e Huawei, hanno anche allentato alcune restrizioni sull’acquisto di case, consentendo ad alcuni acquirenti di “scambiare” una nuova casa con una vecchia.

All’inizio di quest’anno, alcune città cinesi come Hangzhou, capitale della ricca provincia di Zhejiang, e Jinan e Qingdao, grandi città nella seconda provincia più popolosa della Cina, Shandong, hanno rimosso tutte le restrizioni sugli acquisti di case.

La principale città meridionale di Guangzhou a gennaio è diventata la prima ad allentare completamente i limiti all’acquisto di case per grandi proprietà, quelle con una superficie di oltre 120 metri quadrati.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/