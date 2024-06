CINA. Pechino stringe i controlli sull’export dual-use

Lo scorso giovedì, Pechino ha annunciato controlli sulle esportazioni di vari materiali e strumenti di natura militare. Gli articoli soggetti a restrizioni includono attrezzature utilizzate per realizzare parti e motori aerospaziali, turbine a gas, che possono essere utilizzate in navi da guerra e carri armati, nonché componenti chiave per giubbotti antiproiettile.

Le norme entreranno in vigore il 1° luglio e le attrezzature, i software e la tecnologia interessati dal divieto non potranno essere esportati senza autorizzazione, secondo una dichiarazione rilasciata congiuntamente dal Ministero del Commercio, dall’Amministrazione Generale delle Dogane e dallo Sviluppo delle Attrezzature della Commissione Militare Centrale. Dipartimento, riporta SCMP.

Il decreto cinese “è destinato a salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali e ad adempiere agli obblighi internazionali come la non proliferazione”, secondo la dichiarazione del ministero del Commercio. La decisione di Pechino arriva in un contesto di crescenti tensioni legate alla tecnologia e al commercio con gli Stati Uniti, nonché alla crescente pressione da parte dell’Occidente affinché interrompa gli aiuti alla Russia.

Dallo scoppio della guerra, molte entità cinesi sono state sanzionate dagli Stati Uniti per il loro presunto sostegno alla Russia, inclusa l’esportazione di attrezzature che hanno un duplice uso civile e militare.

La scorsa settimana il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato che la Casa Bianca collaborerà con l’Unione Europea per sanzionare le aziende cinesi che forniscono alla Russia prodotti microelettronici e hi-tech a sostegno dell’industria della difesa del paese.

Pechino ha ripetutamente negato di aver fornito armi alla Russia. I dati doganali cinesi, poi, mostrano che Stati Uniti, Vietnam e Singapore sono stati recentemente i primi tre importatori dalla Cina di prodotti relativi alla produzione di aeromobili e veicoli spaziali specificati nel nuovo elenco.

Nello stesso periodo, Stati Uniti, India e Vietnam sono stati i primi tre importatori di beni soggetti a restrizioni relativi alle turbine a gas. Le turbine a gas possono essere utilizzate nelle navi da guerra e nei veicoli di grandi dimensioni come i carri armati.

Le restrizioni riguardano anche la fibra di polietilene ad altissimo peso molecolare, che può essere utilizzata per dispositivi di protezione come elmetti antiproiettile, giubbotti antiproiettile, inserti antiproiettile e piastre antiproiettile. Le principali destinazioni di esportazione del materiale tra gennaio e aprile sono state Brasile, Vietnam, Stati Uniti e Israele.

Ci sono anche restrizioni sugli stampi progettati per realizzare visiere per tute spaziali, che probabilmente interesseranno paesi come Messico, Stati Uniti e Vietnam.

“Le politiche in questione non prendono di mira alcun paese o regione specifica”, ha affermato il ministero del Commercio. “Il governo cinese salvaguarda fermamente la pace mondiale e la stabilità nelle aree circostanti, garantisce la sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento globali e promuove lo sviluppo di un commercio conforme. Allo stesso tempo, ci opponiamo a qualsiasi paese o regione che utilizzi prodotti controllati dalla Cina per impegnarsi in attività che danneggiano la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina”.

Gli esportatori dovranno inviare i dettagli dei loro contatti e descrizioni tecniche o rapporti di prova sugli articoli di esportazione, oltre a fornire alle autorità commerciali dettagli sugli importatori e sugli utenti finali dei loro prodotti.

L’esportazione di beni che hanno un impatto significativo sulla sicurezza nazionale sarà sottoposta al Consiglio di Stato per l’approvazione finale.

Le restrizioni sono le prime nel loro genere dai limiti dello scorso settembre all’esportazione di droni che potrebbero avere applicazioni militari.

Grazie alla sua vasta capacità produttiva, la Cina domina la catena di approvvigionamento di molti materiali che potrebbero essere fondamentali per la produzione militare, mentre gli Stati Uniti e l’UE hanno anche espresso crescente preoccupazione per la loro “eccessiva dipendenza” dalla produzione cinese.

Lucia Giannini

