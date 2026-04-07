CINA. Pechino sovvenziona alternative alla soia per l’allevamento suino vittima della guerra con gli States

La guerra della soia tra USA e Cina rischia di fare “danni collaterali”: la produzione di suini cinesi. Il mangime rappresenta il 70% dei costi di allevamento dei suini e i prezzi della soia sono schizzati alle stelle, schiacciati dalla disputa commerciale tra Pechino e Washington e ulteriormente aggravati dalla guerra in Medio Oriente.

Con il settore già indebolito dall’eccesso di offerta e dalla debole domanda dei consumatori, l’allevamento di suini è diventato non redditizio e gli operatori pensano a come ridurre i costi, riporta Reuters. L’ossessione per le spese generali nasconde le motivazioni più strategiche di Pechino: la sicurezza alimentare a lungo termine e una maggiore autosufficienza.

Il governo ha accelerato bruscamente un programma per ampliare le fonti proteiche per il bestiame nel marzo dello scorso anno, proprio mentre le tensioni commerciali si intensificavano all’inizio del secondo mandato del presidente Donald Trump. La soia è diventata rapidamente una carta chiave nelle trattative.

Pechino si sta muovendo più velocemente del previsto per implementare nuove tecnologie e promuovere i mangimi fermentati. Si tratta dell’equivalente agricolo della campagna di Pechino per sviluppare competenze interne nel campo dei microchip e dell’intelligenza artificiale, accelerata dai rigidi controlli di Washington sulle esportazioni di tecnologie avanzate verso la Cina.

In termini di agricoltura, il principale obiettivo politico nazionale al momento è la riduzione della farina di soia. La Cina è il maggiore acquirente mondiale di soia e nel 2024 ha importato 52,7 miliardi di dollari di semi oleosi, di cui 12 miliardi provenienti dagli Stati Uniti, secondo gli ultimi dati della Banca Mondiale.

Lo scorso anno, le importazioni sono aumentate del 6,5% rispetto al 2024, raggiungendo la cifra record di 111,8 milioni di tonnellate, secondo i dati doganali cinesi. I mangimi fermentati rappresentano attualmente l’8% dei mangimi industriali in Cina, in aumento rispetto al 3% del 2022, e si prevede che raggiungeranno il 15% entro il 2030, secondo le previsioni degli esperti del settore. Ciò potrebbe aiutare la Cina a ridurre le importazioni di soia fino al 6,3% rispetto ai livelli dello scorso anno.

Gli allevatori di suini sono solo un tassello del puzzle della sicurezza alimentare di Pechino, sebbene importante, dato che la carne di maiale è un alimento base tradizionale della dieta cinese, la Cina ospita la metà dei suini del mondo, e i suini dipendono maggiormente dalla farina di soia rispetto al pollame o ai bovini.

Tuttavia, il passaggio ai mangimi fermentati richiede un impegno considerevole, che spesso comporta la revisione completa di interi sistemi di alimentazione. Pechino offre incentivi a ogni settore dell’industria e a ogni anello della catena di approvvigionamento.

La cinese Muyuan Foods, il più grande allevatore di suini al mondo, ha ridotto la farina di soia nei suoi mangimi dal 10% di sei anni fa all’attuale 7,3%, utilizzando amminoacidi sintetici prodotti da amido di mais fermentato. Il gigante agroalimentare New Hope Liuhe ha sviluppato mangimi per polli e anatre senza farina di soia, fermentando la lenticchia d’acqua e altre fonti proteiche economiche, secondo fonti a conoscenza della questione.

Collaborando con il governo, i due maggiori produttori lattiero-caseari cinesi, Yili e Mengniu hanno ridotto del 20% la quantità di farina di soia nei mangimi per bovini, secondo fonti del Centro nazionale per l’innovazione tecnologica nel settore lattiero-caseario, sostenuto dallo Stato. Tutti i dati sulla riduzione della farina di soia vengono riportati per la prima volta.

La Cina ha anche attratto investimenti stranieri: la società commerciale olandese Louis Dreyfus prevede di costruire la sua prima linea di produzione di mangimi fermentati nella città portuale settentrionale di Tianjin.

Il valore del mercato cinese dei mangimi fermentati è balzato a 6 miliardi di dollari lo scorso anno, raggiungendo rapidamente il mercato europeo, leader ma più maturo, che vale 7 miliardi di dollari. Il mercato statunitense, al contrario, vale solo 2,5 miliardi di dollari, perché soia e mais sono più facilmente reperibili.

Per quanto riguarda il pollame, il tasso di adozione dei mangimi fermentati in Cina, pari al 25%, supera già quello europeo, pari al 20%.

Pechino ha il vento in poppa: i prezzi della carne di maiale ai minimi da 16 anni rendono facile la vendita di qualsiasi piano di riduzione dei costi.

Il problema della fermentazione, secondo gli analisti, risiede nella mancanza di un approccio standardizzato.

Alcuni sostengono che i suini maturino più lentamente se gli allevatori si limitano a fermentare qualsiasi fonte di cibo disponibile, risultando quindi più vulnerabili alle malattie.

La prova definitiva potrebbe essere il gusto che potrebbe soccombere di fronte alle esigenze di mercato.

Maddalena Ingrao

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