CINA. Pechino prepara il suo Scudo Spaziale

Domenica scorsa la Cina ha condotto un test di missili anti-balistici, Abm, all’interno dei propri confini. Il ministero della Difesa cinese lo ha descritto come un test di intercettazione di un missile terrestre di media gittata, sottolineando che si trattava di un test di natura difensiva e non rivolto ad altri Paesi.

Global Times ha però affermato che il test dimostrava l’affidabilità dello scudo missilistico cinese contro i missili balistici intercontinentali, Icbm, e i missili balistici a raggio intermedio, Irbm, a testata nucleare degli Stati Uniti nel Pacifico.

Questo test, riporta AT, dimostrerebbe i crescenti sforzi della Cina per proteggere il suo arsenale nucleare terrestre. La Cina dispone di una serie di sistemi di difesa missilistica russi e sviluppati in proprio. Sebbene il ministero della Difesa cinese non abbia identificato il sistema utilizzato nel test, è probabile che si tratti del Mid-Course Interceptor, ancora in fase di sviluppo. Pechino sostiene che abbia una buona capacità contro gli Irbm e che sia potenzialmente in grado di intercettare Icbm e missili balistici lanciati da sottomarini.

Un missile balistico ha tre fasi di volo: boost, midcourse e terminal. Un’intercettazione in fase di spinta è ideale, poiché il missile in arrivo non ha la possibilità di dispiegare contromisure nelle prime fasi del volo. Impedisce al missile di raggiungere velocità ipersoniche, che renderebbero impossibile l’intercettazione.

Lo svantaggio di un’intercettazione in fase di boost è una possibilità di intercettazione molto breve. I sensori a terra devono rilevare e trasmettere le informazioni sul lancio il più rapidamente possibile e i missili intercettori devono essere vicini al bersaglio o estremamente veloci.

Al contrario, un’intercettazione in fase di rotta media offre la finestra temporale più ampia per un’intercettazione. In questa fase, il missile non è più alimentato e segue un arco balistico prevedibile mentre rientra nell’atmosfera. I sistemi di difesa missilistica possono lanciare più missili intercettori da pochi siti per proteggere una vasta area. È vero che a questo punto il missile in arrivo potrebbe dispiegare delle contromisure, anche se i sistemi di difesa hanno anche più tempo per identificare le testate reali dalle esche.

Un’intercettazione in fase terminale richiede che i sistemi difensivi siano molto vicini al bersaglio, poiché questa fase dura solitamente meno di un minuto. Le difese in fase terminale proteggono obiettivi strategici come truppe, basi e aree di sosta.

È plausibile che la Cina stia costruendo un sistema analogo al sistema statunitense Ground-Based Midcourse Defense, Gmd, l’unica difesa missilistica statunitense progettata per proteggere il territorio degli Stati Uniti da un attacco Icbm a lungo raggio.

Antonio Albanese