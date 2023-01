CINA. Pechino padrona delle terre rare

Secondo Bloomberg circa un terzo delle riserve mondiali di elementi delle terre rare è situato in Cina. Questo gruppo comprende 17 elementi e, sebbene alcuni di essi non siano così rari, sono molto più difficili da estrarre perché sono dispersi nel minerale. Ci vogliono anni per creare l’infrastruttura per la loro estrazione e separazione da altri minerali, e le tecnologie utilizzate sono costose, complesse e causano notevoli danni all’ambiente.

Ma dagli anni ’80, la Cina ha iniziato a estrarre elementi di terre rare, negli anni ’90 ha superato gli Stati Uniti come leader e nel 2010 è diventata effettivamente un monopolio globale. Nel 2019, la quota cinese del mercato dei metalli delle terre rare era il 60% dell’estrazione mineraria globale e l’87% della raffinazione.

Questo stato di cose è allarmante per l’Occidente, poiché gli elementi delle terre rare sono usati letteralmente ovunque: nelle fibre ottiche, nei laser, negli scanner medici, nei dischi rigidi dei computer, nei veicoli elettrici, nelle armi moderne e nell’aviazione e così via. Pertanto, sono una condizione indispensabile per il potere militare dello Stato. La carenza di terre rare nel XXI secolo potrebbe danneggiare le economie molto più degli shock petroliferi degli anni ’70.

Rendendosi conto di ciò e cercando di ridurre la loro dipendenza dalla Cina, alcuni paesi hanno iniziato a provare a estrarre da soli metalli delle terre rare, ad esempio Stati Uniti, Australia, Myanmar, Canada, Turchia e Giappone, che hanno scoperto un grande giacimento, anche se il fatto che siano depositati sul fondo del mare i rende difficili da raggiunge. E la costruzione di infrastrutture e l’acquisizione di competenze ed esperienza richiederanno anni.

L’altro primato che preoccupa l’occidente è il commercio Cina Russia, la cui bilancia commerciale, nel 2022 ha superato 190,271 miliardi di dollari. Il servizio doganale cinese ha affermato che il fatturato commerciale tra Russia e Cina nel 2022 è aumentato del 29,3%, battendo tutti i record.

Nel frattempo la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il divieto di vendita di petrolio alla Cina dalle riserve. L’anno scorso, Unipec America, una sussidiaria della compagnia petrolifera statale cinese Sinopec, ha ricevuto quasi 1 milione di barili di petrolio dalla SPR.

I repubblicani accusano l’amministrazione Joe Biden di aver esaurito le riserve strategiche di petrolio per motivi politici dopo una vendita senza precedenti di 180 milioni di barili di SPR per diversi mesi per combattere l’aumento dei prezzi dell’energia causato dalla situazione in Ucraina e dalle sanzioni anti-russe.

Antonio Albanese