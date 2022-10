CINA. Pechino non sta più a guardare nello scenario africano

Il film campione d’incassi in Cina durante la festa del National Day della scorsa settimana è ispirato alla storia vera di una missione di salvataggio di decine di migliaia di cittadini cinesi dopo lo scoppio della guerra in Libia. Home Coming, diretto da Rao Xiaozhi e interpretato dagli attori Zhang Yi e Wang Junkai, racconta la storia di due diplomatici cinesi che riportano a casa i cittadini da un immaginario Paese controllato dai ribelli in Nord Africa.

L’evento reale su cui si basa il film ha segnato una svolta nella risposta di Pechino ai conflitti in Africa. Nel 2011, la Cina ha evacuato 36.000 cittadini dopo l’assassinio del leader libico Muammar Gheddafi. Rimane la più grande operazione di evacuazione di non combattenti effettuata dalla Cina fino ad oggi, riporta Scmp.

Da allora Pechino si è concentrata sull’aumento della sicurezza dei suoi cittadini e dei suoi interessi in Africa. La maggior parte dei cittadini cinesi evacuati dalla Libia durante la guerra civile erano impegnati in progetti multimiliardari, la maggior parte dei quali comprendeva ferrovie e contratti petroliferi.

Con l’aumento dell’influenza cinese in Africa, la Cina è diventata anche più coinvolta nella politica e nei conflitti interni del continente, mettendo in dubbio la validità della politica di non intervento di Pechino.

Il crescente coinvolgimento della Cina nella gestione delle crisi in Africa però, complica la politica a lungo termine del Paese di non interferire negli affari interni degli altri Paesi. La maggior parte dei conflitti in Africa sono interni, quindi la Cina non può intervenire senza mettere in dubbio il suo impegno dichiarato verso questa politica di non intervento che è diventata molto “elastica” soprattuto dopo l’avvio della Belt and Road Initiative.

La Cina, come altre grandi potenze, cerca di garantire gli interessi economici cinesi nel continente influenzando gli sviluppi geopolitici a suo favore e svolgendo un ruolo più attivo nel contesto di sicurezza dell’Africa e nella risoluzione dei conflitti, poiché i conflitti minacciavano direttamente le sue risorse economiche, le operazioni di estrazione delle risorse e la sua forza lavoro.

Cobalto, rame e bauxite sono alcuni dei minerali essenziali presenti in alcune delle nazioni che hanno subito colpi di stato, guerre civili e ribellioni, riporta NewsTrack.

I problemi di sicurezza, in particolare nelle aree con scarsa governance o con conflitti prolungati, sono presenti negli investimenti a lungo termine della Cina in vari settori. In queste circostanze, ha proseguito, la Cina ha adottato una duplice strategia per proteggere i propri interessi economici.

Da un lato rafforza attivamente i meccanismi di sicurezza dei governi africani e incoraggia l’espansione delle società di sicurezza private cinesi. Data la crescente rivalità geopolitica e le tensioni tra la Cina e le potenze occidentali, Pechino sta espandendo la sua presenza in materia di sicurezza in regioni africane come il Corno d’Africa e l’Africa occidentale.

Nel Corno d’Africa, la Cina ha organizzato una conferenza di pace a giugno; ha costruito la sua prima base militare estera a Gibuti, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso.

A livello politico, la Cina ha cercato di integrare la cooperazione in materia di sicurezza sotto l’egida del Forum sulla cooperazione Cina-Africa di Xi Jinping e ha collegato il rafforzamento delle capacità nei settori legati alla sicurezza alla cooperazione più generale nell’ambito della Belt and Road Initiative, la strategia di Pechino per incrementare il commercio internazionale.

