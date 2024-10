CINA. Pechino minaccia ancora di prendere Taiwan con la forza 

La Cina non si impegnerà mai a rinunciare all’uso della forza su Taiwan, ha affermato mercoledì il governo di Pechino dopo un’altra serie di esercitazioni e una visita del presidente cinese Xi Jinping sulla scena di una famosa sconfitta delle forze taiwanesi.

La Cina ha organizzato una giornata di esercitazioni attorno all’isola il 14 ottobre, dicendo che erano un avvertimento agli “atti separatisti” dopo il discorso della festa nazionale della scorsa settimana del presidente di Taiwan Lai Ching-te, riporta Reuters.

“Siamo disposti a impegnarci per la prospettiva di una riunificazione pacifica con la massima sincerità e impegno”, ha detto Chen Binhua, portavoce dell’ufficio per gli affari di Taiwan della Cina, in una conferenza stampa regolare a Pechino.

“Ma non ci impegneremo mai a rinunciare all’uso della forza”, ha affermato. Ciò, tuttavia, è mirato all’interferenza di “forze esterne” e al numero molto esiguo di separatisti di Taiwan, non alla stragrande maggioranza della popolazione di Taiwan”, ha detto Chen.

Taiwan ha strette relazioni non ufficiali con gli Stati Uniti, un importante fornitore di armi, e i suoi alleati.

“Non importa quante truppe Taiwan abbia e quante armi acquisisca, e non importa se le forze esterne intervengano o meno, se Taiwan osa correre rischi, ciò porterà alla sua stessa distruzione”, ha aggiunto. “Le nostre azioni per difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale non cesseranno per un momento”.

I media statali cinesi riportavamo il 16 ottobre che il presidente Xi era arrivato il giorno prima sull’isola di Dongshan nella provincia cinese del Fujian, che si affaccia su Taiwan e dove nel 1953 la Cina respinse un tentativo di invasione da parte dell’esercito nazionalista di Taiwan.

Il governo sconfitto della Repubblica di Cina fuggì a Taiwan nel 1949 dopo aver perso la guerra civile con i comunisti di Mao Zedong. Non è mai stato firmato alcun armistizio o trattato di pace.

Xi era sull’isola per essere informato degli sforzi per rivitalizzare la campagna e “il rafforzamento della protezione del patrimonio culturale”, ha affermato il Renmin Ribao senza menzionare Taiwan.

Il governo di Taiwan respinge le rivendicazioni di sovranità della Cina, affermando che solo il popolo dell’isola può decidere il proprio futuro.

Parlando ai giornalisti a Taipei mercoledì mattina, il direttore generale dell’Ufficio per la sicurezza nazionale di Taiwan Tsai Ming-yen ha affermato che le esercitazioni della Cina si sono ritorte contro di loro data la condanna internazionale che hanno generato, in particolare da Washington”. L’esercitazione militare dei comunisti cinesi ha creato un effetto negativo in quanto ha reso la comunità internazionale più favorevole a Taiwan”, ha affermato.

Il presidente Lai, nel suo discorso del 10 ottobre, ha affermato che la Cina non ha il diritto di rappresentare Taiwan, ma l’isola era disposta a collaborare con il governo di Pechino per combattere sfide come il cambiamento climatico, adottando un tono fermo e conciliatorio che i funzionari di Taiwan hanno definito una dimostrazione di buona volontà.

Chen, il portavoce cinese, ha detto che Lai si è attenuto alla sua “testarda posizione separatista”. “Non c’era buona volontà di cui parlare”, ha detto Chen. Lai ha ripetutamente offerto colloqui con la Cina, tutti respinti.

Il 14 ottobre, l’esercito cinese ha tenuto aperta la possibilità di altre esercitazioni intorno a Taiwan a seconda del livello di “provocazione”.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha detto che la Cina stava cercando di legittimare l’uso della forza contro Taiwan, di minare il morale militare e di “ridurre la potenza di combattimento dell’esercito”.

“In risposta alla gravità della minaccia nemica, l’esercito continua a mantenere un alto livello di vigilanza e a fare ogni sforzo per migliorare l’addestramento e la preparazione”, ha detto.

Negli ultimi cinque anni la Cina ha inviato navi e aerei da guerra nelle acque e nei cieli intorno a Taiwan quasi quotidianamente. La mattina del 16 ottobre, nel suo aggiornamento quotidiano sulle attività cinesi delle ultime 24 ore, il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver rilevato 22 aerei militari cinesi e cinque navi della marina militare attorno a Taiwan.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/