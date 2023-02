CINA. Pechino mette 29 miliardi di dollari nel sistema bancario, tassi invariati

La Banca popolare cinese ha mantenuto invariati i suoi tassi di prestito di riferimento per il sesto mese consecutivo lunedì 20 febbraio, concentrandosi sull’iniezione di liquidità per sostenere un’economia ostacolata da un mercato immobiliare fiacco.

I tassi prime a un anno e oltre i cinque anni, quest’ultimo utilizzato come riferimento per i mutui, sono stati lasciati rispettivamente al 3,65% e al 4,3%. Ma la banca centrale ha aggiunto 199 miliardi di yuan netti ($ 28,9 miliardi) al sistema finanziario questo mese attraverso la sua linea di prestito a medio termine per le banche commerciali, un terzo mese consecutivo di aumenti netti, riporta Nikkei.

Anche se la maggior parte dell’economia cinese sta tornando alla normalità dopo la fine della politica zero-Covid di Pechino, il mercato immobiliare deve ancora scrollarsi di dosso il suo malessere. Un totale di 15 chilometri quadrati di alloggi di nuova costruzione sono stati venduti nelle principali città a gennaio, riferisce l’E-House China R&D Institute. Questo è stato in calo del 5% rispetto a febbraio 2022, il mese che copre la maggior parte del periodo delle vacanze del capodanno lunare di quell’anno.

Alcuni osservatori del mercato finanziario affermano che il prime rate superiore a cinque anni potrebbe essere tagliato per alimentare la domanda. La decisione della Pboc di resistere probabilmente riflette l’idea che un tale impatto sarebbe limitato.

Il tasso ipotecario medio nazionale è sceso al minimo storico del 4,26% a dicembre, diminuendo di 1,37 punti percentuali nel 2022, il più grande calo annuale in sette anni.

Ma mentre le autorità avevano sperato che i consumatori firmassero nuovi mutui, molti proprietari di case stanno invece rifinanziando quelli esistenti per alleggerire il loro peso del debito. Tra gli scarsi guadagni sugli investimenti in azioni e immobili, alcune famiglie benestanti hanno investito i loro soldi per estinguere anticipatamente i mutui.

Piuttosto che sui tassi di interesse, la Pboc si sta concentrando sul fornire più liquidità alle banche per incoraggiare i prestiti. I nuovi prestiti denominati in yuan sono aumentati del 23% su base annua a gennaio, raggiungendo i 4,9 trilioni di yuan, il dato più elevato che risale al 2002.

I mutuatari aziendali hanno ricevuto il 96% di questi fondi. Si ritiene che parte di questo sia costituito da istituzioni finanziarie statali che prestano a imprese statali per progetti infrastrutturali, una priorità per Pechino.

Probabilmente anche gli sforzi del governo per aumentare il sostegno finanziario agli sviluppatori hanno contribuito all’aumento dei prestiti.

Il giro di vite normativo cinese sul settore, iniziato nel 2021, ha lasciato i costruttori di case senza abbastanza soldi per finire gli alloggi già promessi agli acquirenti. Secondo quanto riferito, più di 2.600 progetti a livello nazionale hanno visto i consumatori versare acconti o iniziare a rimborsare i mutui senza ricevere le loro proprietà.

Pechino spera di spronare gli sviluppatori a completare questi progetti e ripristinare la fiducia perduta nel sistema.

Tommaso Dal Passo