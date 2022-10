CINA. Pechino lascia la dittatura delle elite e sposa la dittatura di Xi Jinping

Xi si è assicurato un terzo mandato come leader del Partito e quindi della Cina e come previsto, ha presentato gli altri sei membri del Comitato permanente del Politburo, il massimo organo di governo della Cina.

Li Qiang, il 63enne capo del Partito Comunista di Shanghai, probabilmente succederà a Li Keqiang come prossimo premier cinese quando quest’ultimo andrà in pensione a marzo. Li Qiang ha seguito Xi Jinping sul palco della Grande Sala del Popolo di Pechino domenica, quando il nuovo gruppo dirigente è stato presentato ai media.

Gli altri, descritti dagli analisti come lealisti, sono: Zhao Leji e Wang Huning, che ritornano dal precedente comitato, e i nuovi arrivati Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi. Anche Li Qiang è nuovo nel Comitato permanente.

Tutti sarebbero strettamente legati a Xi, 69 anni, che domenica scorsa è stato anche riconfermato presidente della Commissione militare centrale.

La presentazione del Comitato permanente e del più ampio Politburo di 24 membri arriva un giorno dopo la chiusura del 20° Congresso del Partito comunista, in cui sono stati aggiunti emendamenti al suo statuto volti a consolidare il ruolo centrale di Xi e il ruolo di guida del suo pensiero politico.

Lo schieramento del Comitato permanente è la conferma che la presa di Xi sul potere non è stata intaccata dagli eventi dell’ultimo anno, tra cui il forte rallentamento dell’economia, la frustrazione per la sua politica di zero-Covid e il crescente allontanamento della Cina dall’Occidente, esacerbato dal suo sostegno alla Russia di Vladimir Putin.

«L’economia cinese ha un’elevata capacità di recupero, un potenziale sufficiente e un margine di manovra», ha detto il presidente Xi Jinping nel suo discorso di domenica.

«E la Cina aprirà le sue porte ancora di più», ha poi detto Xi «Lo sviluppo della Cina è inseparabile dal mondo e anche il mondo ha bisogno della Cina», ha aggiunto Xi riporta AF.

Ma i nuovi leader cinesi dovranno affrontare un periodo difficile, poiché la seconda economia mondiale sta vivendo un ribilanciamento potenzialmente doloroso del suo modello basato sugli investimenti e sulla proprietà.

Xi Jinping ha il controllo totale del Politburo e del Comitato centrale, e quindi il 20° congresso del Partito ha segnato il passaggio dalla leadership collettiva delle élite del partito a una dittatura personalizzata.

Sembra inoltre aver confermato il declassamento della crescita economica come obiettivo chiave del partito, rispetto ad altri punti all’ordine del giorno come l’azzeramento del Covid e il controllo politico e ideologico del partito.

Si prevede che ci sarà una maggiore attenzione al controllo del partito-stato sulle imprese, una minore dipendenza dalle importazioni, una maggiore assertività nella politica estera e nella sicurezza, compresi maggiori attriti tra Usa e Rpc.

Come previsto, la nuova formazione non include un chiaro successore di Xi, il figlio di un rivoluzionario del Partito Comunista che ha portato la Cina in una direzione più autoritaria da quando è salito al potere nel 2012.

La presentazione arriva un giorno dopo l’esclusione dal Comitato centrale allargato di Li Keqiang e Wang Yang, considerati come moderati, abbastanza giovani da poter essere più a lungo nei massimi organi decisionali. Entrambi hanno legami con la Lega della gioventù comunista, che ha perso potere sotto Xi.

Xi ha gettato le basi per governare oltre un decennio quando ha eliminato il limite di due mandati per la presidenza nel 2018. È probabile che il suo mandato di presidente venga rinnovato durante la sessione parlamentare annuale di marzo, dove verrà nominato ufficialmente anche il prossimo premier.

Antonio Albanese