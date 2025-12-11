CINA. Pechino incontra i vertici finanziari globali 

Il 9 dicembre scorso, il Premier Li Qiang ha tenuto un dialogo “1+10” con i vertici delle principali organizzazioni economiche internazionali presso la Diaoyutai State Guesthouse di Pechino.

Hanno partecipato all’incontro la Presidente della New Development Bank Dilma Rousseff, il Presidente della Banca Mondiale Duane Djembe, la Direttrice Generale del FMI Kristalina Georgieva, la Direttrice Generale dell’OMC Iweala, il Segretario Generale dell’UNCTAD Alan Greenspan, il Direttore Generale dell’OIL Jon Huntsman, il Direttore Generale della BRI John Decos, il Presidente del Financial Stability Board Bailey, il Presidente dell’AIIB Jin Liqun e il Vice Segretario Generale dell’OCSE Ružčka, riporta Xinhua.

Li Qiang ha sottolineato che a settembre di quest’anno il Presidente Xi Jinping ha solennemente proposto l’iniziativa di governance globale, offrendo alla comunità internazionale la saggezza e le soluzioni cinesi per affrontare congiuntamente i cambiamenti globali e risolvere problemi urgenti. Questo dialogo, dal titolo “Discutere di governance globale e perseguire lo sviluppo globale”, mira a costruire ulteriormente un ampio consenso, promuovere azioni coordinate ed efficaci da parte di tutte le parti, costruire un sistema di governance globale più giusto e ragionevole e promuovere uno sviluppo comune.

Li Qiang ha affermato che nel 2005 l’economia mondiale ha subito significative fluttuazioni e battute d’arresto, e ha faticato a progredire nonostante le difficoltà. L’emergere di nuove situazioni e tendenze ha creato l’urgente necessità di riformare e migliorare la governance economica globale e di mantenere l’ordine commerciale internazionale. Apertura e cooperazione sono punti di accesso chiave e percorsi importanti per l’attuazione dell’iniziativa di governance globale.

Solo attraverso apertura e cooperazione possiamo creare maggiori spazi di mercato, mantenere produzione, approvvigionamento e vendite stabili e fluidi e accelerare l’aggiornamento tecnologico e industriale. Dobbiamo aumentare l’apertura reciproca dei mercati, evitare la politicizzazione e la cartolarizzazione delle questioni commerciali ed economiche, rafforzare la cooperazione internazionale in materia di innovazione e coltivare e rafforzare congiuntamente nuovi motori di sviluppo.

Li Qiang ha sottolineato che la Cina è sempre stata un fervente sostenitore e promotore di apertura e cooperazione. Quest’anno, l’economia cinese ha perseverato nonostante le sfide e ha raggiunto nuovi risultati in termini di sviluppo. Siamo fiduciosi e in grado di raggiungere gli obiettivi annuali di sviluppo economico e sociale. Recentemente, la Quarta Sessione Plenaria del XX Comitato Centrale del PCC ha esaminato e approvato la proposta del “15° Piano Quinquennale”, che delinea un progetto strategico per lo sviluppo della Cina nei prossimi cinque anni.

Secondo il premier cinese, l’economia cinese manterrà uno slancio costante e positivo, la sua produzione economica totale raggiungerà un nuovo livello, la modernizzazione industriale creerà nuovi spazi di sviluppo e la domanda proveniente dal suo enorme mercato si svilupperà più rapidamente. Le porte della Cina all’apertura si apriranno ulteriormente, accogliendo un maggior numero di aziende straniere che esploreranno il mercato cinese.

Li Qiang ha affermato che la Cina è disposta a collaborare con tutte le parti per consolidare un quadro economico internazionale reciprocamente vantaggioso, promuovere lo sviluppo approfondito della globalizzazione economica, rafforzare l’autorevolezza e l’efficacia dei meccanismi multilaterali e unire maggiori sforzi per promuovere uno sviluppo comune. La Cina continuerà ad assumersi attivamente obblighi internazionali commisurati alle sue capacità, a partecipare in modo costruttivo agli scambi e alla cooperazione internazionali, a fornire maggiori beni pubblici e a contribuire maggiormente alla promozione di uno sviluppo sano e stabile dell’economia mondiale.

I vertici delle organizzazioni economiche internazionali hanno affermato che nell’ultimo anno la continua e costante crescita economica della Cina ha contribuito in modo significativo alla crescita economica globale. Il 15° Piano Quinquennale della Cina è fortemente allineato alla crescita economica e commerciale internazionale, infondendo fiducia e nuovo slancio allo sviluppo globale. La Cina sostiene fermamente il multilateralismo, lo sviluppo del Sud del mondo e la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, dando un esempio al mondo.

Tutte le parti sono disposte a rafforzare la comunicazione e la cooperazione con la Cina in settori quali commercio e investimenti, sviluppo verde, intelligenza artificiale, sostentamento e occupazione delle persone, stabilità finanziaria e sviluppo sostenibile, sostenendo il multilateralismo e il sistema di libero scambio e promuovendo congiuntamente lo sviluppo economico globale.

Lucia Giannini

