CINA. Pechino ha incassato il SI di Mosca all’invasione di Taiwan

Il presidente cinese Xi Jinping ha portato a casa un importante premio diplomatico durante i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin questa settimana, andando via con una dichiarazione di sostegno alle pretese su Taiwan mentre cercava di presentarsi come un mediatore sull’Ucraina.

Dopo la visita di tre giorni in Russia, Xi è tornato in Cina mercoledì scorso, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Xi ha trascorso circa 10 ore totali con Putin durante il viaggio, inclusi colloqui informali, una cena di stato del lunedì e il vertice ufficiale di martedì.

I colloqui hanno prodotto una dichiarazione congiunta contenente un cambiamento significativo su Taiwan, che è al centro degli interessi principali della Cina. La dichiarazione afferma che la Russia “sostiene fermamente” le misure adottate dalla Cina per salvaguardare la propria sovranità e integrità territoriale.

La Russia “riconosce Taiwan come parte inalienabile del territorio cinese”, si legge nella dichiarazione congiunta. In precedenti dichiarazioni congiunte, la Russia si è spinta fino al punto di osservare il principio “One China” e di opporsi all’indipendenza di Taiwan. I funzionari cinesi si erano lamentati di come la Russia non avesse chiarito come avrebbe risposto nel caso in cui la Cina tentasse di unificarsi con Taiwan.

Mercoledì scorso il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato ai legislatori americani che la Cina sta osservando come il mondo reagisce alla situazione in Ucraina, che ha affermato di avere un “profondo impatto” per l’Asia: «Penso che se la Cina sta guardando a questo – e lo stanno guardando con molta attenzione – trarranno lezioni su come il mondo si unisce, o meno, per resistere a questa aggressione», ha detto Blinken a una sottocommissione per gli stanziamenti del Senato.

Nel frattempo, la dichiarazione congiunta Cina-Russia esprime “seria preoccupazione” per il patto di sicurezza Aukus tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, che vedrà l’Australia schierare sottomarini a propulsione nucleare. La dichiarazione afferma che Cina e Russia terranno esercitazioni navali e aeree congiunte.

La dichiarazione chiede anche la cooperazione economica – una priorità per Mosca – ma contiene pochi obiettivi numerici. Ciò suggerisce cautela da parte cinese contro l’essere vincolata da impegni economici.

Il viaggio di Xi al Cremlino è arrivato mentre la Cina sta svolgendo il suo ruolo di mediatore internazionale. Questo mese, Pechino ha mediato un accordo che ha ripristinato le relazioni tra Iran e Arabia Saudita, sottolineando la crescente influenza della Cina in Medio Oriente.

Sull’Ucraina, un diverso comunicato congiunto rilasciato martedì chiede una rapida riapertura dei colloqui di pace sottolineando che “il dialogo responsabile è il modo migliore” per risolvere la crisi.

La Cina sembra voler dire alla Russia di ritirarsi dall’escalation. Mosca accoglie con favore il ruolo di mediatore della Cina, secondo la dichiarazione congiunta, in cui si afferma che la Russia «riafferma il suo impegno per la ripresa dei colloqui di pace il prima possibile».

La Cina ha sostanzialmente chiuso un occhio sull’invasione russa dell’Ucraina. Sebbene Pechino abbia sollecitato il dialogo, le dichiarazioni congiunte non invitano la Russia a rimuovere le sue truppe dall’Ucraina né menzionano il destino delle quattro regioni che Mosca ha dichiarato di aver annesso.

Quando Putin ha visitato la Cina lo scorso anno durante le Olimpiadi invernali di Pechino, il leader russo e Xi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui dichiarava che “l’amicizia tra i due stati non ha limiti” con “nessuna area di cooperazione ‘proibita’”.

Le capitali occidentali hanno visto questo come un segno che Pechino e Mosca avevano raggiunto un’intesa sull’invasione russa dell’Ucraina, avvenuta meno di una settimana dopo la conclusione dei Giochi. L’estensione della cooperazione militare tra Cina e Russia è stata al centro dello sforzo guidato dagli Stati Uniti che cercava di isolare Mosca per la sua aggressione nei confronti dell’Ucraina.

Queste parole non si trovano da nessuna parte nelle ultime dichiarazioni congiunte, suggerendo che la Cina potrebbe aver voluto iniettare una certa distanza nella relazione.

La dichiarazione congiunta di martedì ha ribadito la posizione ripetuta dal ministero degli Esteri cinese secondo cui il rapporto tra Mosca e Pechino si basa sulla non alleanza, sul non confronto e sul non prendere di mira terzi.

Blinken ha detto mercoledì che Washington non ha visto alcuna prova che la Cina stia fornendo aiuti letali alla Russia per la guerra in Ucraina, ma che fornisce sostegno politico e materiale.

Antonio Albanese