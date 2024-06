CINA. Pechino ha cambiato i nomi della città uigure 

Le autorità cinesi hanno rinominato i villaggi nella regione nordoccidentale dello Xinjiang, eliminando quelli con legami con l’eredità uigura in favore di quelli che riflettono l’ideologia del Partito Comunista.

Human Rights Watch, in un rapporto pubblicato il 19 giugno, afferma di aver identificato circa 630 cambiamenti di questo tipo in un’indagine con il gruppo norvegese per i diritti umani, Uyghur Hjelp, riporta Nikkei.

I gruppi per i diritti umani hanno scoperto che tra il 2009 e il 2023 circa 3.600 villaggi dello Xinjiang, su 25.000, hanno cambiato nome nei dati pubblicati sul sito ufficiale dell’ufficio statistico del Paese. Mentre oltre l’80% dei cambiamenti erano modifiche e revisioni tecniche, il resto riguardava la religione, la cultura e la storia degli uiguri musulmani.

Ad esempio, il villaggio di Aq Meschit, o “Moschea Bianca”, nella contea di Akto della prefettura autonoma kirghisa di Kizilsu, che confina con Kirghizistan e Tagikistan, è stato ribattezzato Tuanjie-cun, che significa “Villaggio dell’Unità”, nel 2018. Il villaggio di Dutar, che prende il nome da uno strumento musicale uiguro a due corde, nella contea sud-occidentale di Karakax, è stato cambiato in Hongqi-cun, che significa “villaggio della bandiera rossa”, nel 2022. Nella prefettura occidentale di Kashgar, il villaggio di Qutpidin Mazar, che prende il nome da un santuario che commemora l’eclettico persiano del XIII secolo Qutb al-Din al-Shirazi – è stato cambiato in Meiguihua-cun, che in mandarino significa “villaggio dei fiori di rosa”.

Il rapporto ha classificato i cambiamenti in tre modelli generali. Uno prevedeva l’alterazione dei nomi dei villaggi con affiliazioni religiose, come Hoja, un titolo per un insegnante religioso sufi. Un’altra serie di modifiche ha eliminato le parole legate alla storia uigura, compresi i nomi di regni, repubbliche e leader locali prima del 1949, quando fu fondata la Repubblica popolare cinese. Parte dell’attuale Xinjiang era stato uno stato indipendente con il nome di Repubblica del Turkistan Orientale dal 1933 al 1934 e dal 1944 al 1949. La terza categoria si concentrava sulle attività culturali uigure. La parola “mazar”, che significa santuario o tomba, è stata rimossa da 41 siti, ovvero dall’88%, dei nomi in cui veniva utilizzata.

I tre sostituti più comuni del mandarino erano Xingfu, Tuanjie e Hexie, che significano “felicità”, “unità” e “armonia”.L’indagine ha individuato anche i tempi del cambio di nome. Tra il 2017 e il 2019 se ne sono verificati quasi 500. Erano geograficamente concentrati nelle prefetture meridionali di Kashgar, Aksu e Hotan, dove gli uiguri sono la maggioranza.

Dall’attuazione di quella che il governo ha etichettato come una campagna antiterrorismo nel maggio 2014 sotto il presidente Xi Jinping, Pechino è stata accusata di una diffusa repressione degli uiguri e di altre minoranze turcofone nella regione. La pressione sulle comunità è aumentata nel 2017, quando sono stati identificati campi di internamento per la detenzione di massa, apparentemente per contrastare il terrorismo e l’estremismo.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato un severo rapporto sullo Xinjiang nel 2022, concludendo che la spinta dichiarata da Pechino contro l’estremismo nella regione “potrebbe costituire crimini internazionali, in particolare crimini contro l’umanità”.

Il governo cinese nega categoricamente tutte le accuse di abuso e descrive le strutture di detenzione nello Xinjiang come centri di rieducazione.

Lucia Giannini

