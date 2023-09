CINA. Pechino guadagna il mercato SUV russo

Great Wall Motor, il più grande produttore cinese di Suv, sta rapidamente espandendo la sua posizione di mercato in Russia, che è diventata il principale generatore di profitti dell’azienda in un contesto di debole crescita interna, mentre le case automobilistiche occidentali e giapponesi continuano a lasciare la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Great Wall ha riferito che per i primi sei mesi dell’anno, l’utile operativo della sua controllata al 100% Russia Haval Automobile Manufacturing è stato di 1,36 miliardi di yuan, pari a 189 milioni di dollari. Ciò ha superato l’utile operativo dell’intera azienda, che ammontava a 1,22 miliardi di yuan, riporta Nikkei.

Great Wall ha ridotto il reporting di settore relativo alle sue attività estere, compreso quello dalla Russia, dalla sua ultima divulgazione.

Dalle informazioni disponibili sulla società risulta che il fatturato della filiale russa ammontava a 6,76 miliardi di yuan. Non c’erano informazioni simili nello stesso periodo di un anno fa, ma le entrate annuali dell’unità russa per il 2022 sono state di 7,92 miliardi di yuan per l’intero anno, suggerendo un grande salto durante la prima metà dell’anno.

L’aumento delle vendite russe ha aiutato la Great Wall a più che raddoppiare le entrate non cinesi, portandole a 20,66 miliardi di yuan. Le vendite russe hanno generato circa il 30% del fatturato dell’azienda, che ammontava a 69,97 miliardi di yuan, con un aumento del 12,6% su base annua.

Ma l’utile netto complessivo della Great Wall è diminuito drasticamente del 75,7% a 1,36 miliardi di yuan, principalmente a causa di fattori interni. L’azienda ha attribuito il calo “all’adeguamento del mix di prodotti”. La casa automobilistica, che tradizionalmente produce veicoli con motore a combustione interna, sta passando ai veicoli elettrificati e allo sviluppo di auto “intelligenti”.

Mentre il rallentamento economico globale pesa sulla fiducia dei consumatori e provoca un crollo delle vendite di automobili, è scoppiata una guerra dei prezzi che sta influenzando i profitti delle aziende. La Russia, quindi, è un raro punto positivo per l’azienda.

Secondo l’Associazione delle imprese europee, la Great Wall ha venduto in Russia 56.402 unità durante i primi sette mesi dell’anno. Si tratta di un aumento quadruplicato rispetto a un anno fa, aumentando la quota di mercato della Great Wall nel paese al 10,7% dal 3,3%.

Great Wall ha il secondo miglior fatturato in Russia dietro a Lada, l’iconico marchio russo prodotto da Avtovaz. Lo scorso maggio il Gruppo Renault ha annunciato di aver venduto la sua partecipazione di controllo del 67,69% in Avtovaz per un accordo simbolico da 1 rublo e di aver ceduto la sua partecipazione del 100% in Renault Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Dopo che i marchi occidentali hanno abbandonato la Russia lo scorso anno, la Great Wall ha strappato quote di mercato a Volkswagen, Toyota Motor e Hyundai-Kia Group, che avevano tutti una presenza significativa nel paese.

Great Wall ha uno stabilimento produttivo a Tula, città a circa 200 chilometri a sud di Mosca, operativo dal 2019.

Altre case automobilistiche cinesi stanno facendo progressi simili nel mercato russo per sostituire i concorrenti occidentali in partenza. Geely ha venduto 25.882 unità durante i primi sette mesi, facendo un salto di 13,6 volte rispetto all’anno precedente e diventando così il quarto più grande venditore di auto nuove nel paese dietro la russa Gaz. Operatori statali cinesi come Chongqing Changan, China FAW e GAC Motor stanno vedendo aumentare vertiginosamente le loro vendite nel paese.

Il grande balzo in avanti delle case automobilistiche cinesi in Russia va di pari passo con i legami politici più stretti tra i due paesi nei BRICS.

Tommaso Dal Passo