CINA. Pechino evita la deflazione per un soffio

La Cina ha evitato per un pelo di scivolare nella deflazione a dicembre con i prezzi in aumento al ritmo più lento in nove mesi, hanno mostrato giovedì i dati ufficiali, mentre Pechino lotta per dare il via all’attività dei consumatori nella seconda economia mondiale. Il tasso di inflazione al consumo in Cina ha raggiunto il livello più basso in nove mesi a dicembre, aggiungendo preoccupazioni sul fatto che la pressione deflazionistica continuerà a limitare la seconda economia più grande del mondo, riporta AFP.

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,1% su base annua a dicembre, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica mostrati giovedì. La cifra è scesa per il quarto mese consecutivo, attestandosi al di sotto dell’aumento dello 0,2% di novembre, riporta Nikkei.

Stando a Bloomberg, la deflazione nel settore industriale è arrivata al suo 27° mese, sebbene l’indice dei prezzi alla produzione abbia registrato un calo più lento del 2,3%. L’indice dei prezzi al consumo di base, che esclude i prezzi di cibo e carburante, è aumentato per il terzo mese allo 0,4% rispetto all’anno scorso, raggiungendo il livello più alto da luglio. Per l’intero anno, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2% rispetto al 2023, al di sotto dell’aumento dell’1,1% previsto dagli economisti all’inizio del 2024.

Il livello tiepido dei dati arriva dopo che il governo ha svelato una serie di misure alla fine dell’anno scorso volte a stimolare i consumi e a fornire supporto al settore immobiliare in difficoltà, tra cui tagli dei tassi di interesse. Tuttavia, i dati hanno mostrato che non sono ancora filtrati, con l’indice dei prezzi al consumo (CPI) che è sceso allo 0,1 percento il mese scorso, dallo 0,2 percento di novembre, secondo il cinese National Bureau of Statistics (NBS); la lettura è la più bassa da marzo.

Per tutto il 2024 i prezzi sono aumentati dello 0,2 percento, lo stesso dell’anno precedente. La spesa lenta, combinata con i problemi persistenti nel settore immobiliare e le tensioni finanziarie degli enti locali, ha messo in dubbio la fattibilità degli obiettivi di crescita ufficiali.

La Cina è uscita da un periodo di deflazione di quattro mesi a febbraio 2024, un mese dopo aver subito il calo più netto dei prezzi in 14 anni.

Mentre la deflazione suggerisce che il costo dei beni sta diminuendo, rappresenta una minaccia per l’economia più ampia poiché i consumatori tendono a posticipare gli acquisti in tali condizioni, sperando in ulteriori riduzioni.

Una mancanza di domanda può quindi costringere le aziende a tagliare la produzione, congelare le assunzioni o licenziare i lavoratori, mentre potenzialmente devono anche scontare le scorte esistenti, frenando la redditività anche se i costi rimangono gli stessi.

Una bassa inflazione potrebbe portare a un aumento dei tassi di interesse reali, ha affermato The Economist Intelligence Unit: ”La politica di allentamento monetario deve essere più attiva per ridurre realmente il costo del prestito delle imprese, il che è importante per un’ampia ripresa dell’economia”, riporta AFP.

Il presidente Xi Jinping ha affermato la scorsa settimana che l’economia del paese dovrebbe crescere di circa il cinque percento l’anno scorso, in linea con l’obiettivo ufficiale di Pechino.

Altre proiezioni suggeriscono che l’economia cinese è rimasta leggermente al di sotto di tale obiettivo, con il Fondo monetario internazionale che prevede una crescita del 4,8 percento l’anno scorso. Il FMI ha previsto che la crescita economica complessiva in Cina rallenterà fino al 4,5 percento quest’anno.

Pechino dovrebbe pubblicare i suoi dati sulla crescita per il 2024 la prossima settimana.

Lucia Giannini

