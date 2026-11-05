CINA. Pechino è disposta a collaborare con Trump… ma a diverse condizioni 

All’indomani dell’esito delle elezioni di mid term negli Stati Uniti la portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning, rispondendo ad una domanda in merito al risultato elettorale, ha dichiarato che le elezioni di metà mandato sono una questione di politica interna di Washington. Mao Ning ha aggiunto che Pechino “è disposta a continuare a collaborare con gli Stati Uniti per sostenere e attuare l’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato, rafforzare la comunicazione, gestire adeguatamente le divergenze, ampliare la cooperazione e costruire una relazione strategica costruttiva e stabile” tra i due Paesi e che sia basata sul rispetto, l’equità e l’uguaglianza.

Il risultato elettorale americano è stato analizzato in vari servizi pubblicati sul noto sito di notizie e commenti Guancha.cn. Uno degli articoli faceva riferimento al fatto che, secondo alcuni media statunitensi il voto abbia rappresentato un chiaro messaggio di sfiducia nei confronti del Presidente. Il portale cinese aggiunge che Trump ha riconosciuto la vittoria dei Democratici, ed ha attribuito al Partito Repubblicano e alla mancanza del proprio nome sulle schede elettorali il motivo della sconfitta allontanando da sé qualsiasi responsabilità, e rivendicato i risultati di quelli che a suo dire sarebbero stati i migliori primi due anni di mandato di un Presidente degli Stati Uniti, ritenendo che la tornata elettorale non rappresentasse un referendum sulla sua persona.

Secondo Guancha.cn, che fa riferimento all’emittente statunitense CNN, già prima dell’esito del voto il Partito Repubblicano era percorso da accuse incrociate, e secondo “oltre una dozzina di collaboratori di Trump, consiglieri, funzionari di partito e membri dello staff elettorale” le spaccature all’interno del Partito sarebbero destinate ad approfondirsi. Il portale di notizie cinese riporta, inoltre, che secondo alcuni analisti alla radice della sconfitta elettorale dei Repubblicani possano individuarsi cari fattori quali “l’inflazione, le politiche tariffarie e le preoccupazioni degli elettori riguardo alla condotta di Trump e al suo arricchimento personale”, e posto l’accento sul fatto che la guerra contro l’Iran abbia inciso pesantemente sulla tornata elettorale. Inoltre, sempre citando la CNN, Guancha.cn riferisce che “il 60% degli elettori disapprovava l’operato di Trump, con più della metà che ha espresso una disapprovazione « netta»” e che “due terzi degli intervistati hanno dichiarato che le sue politiche hanno peggiorato l’economia”.

Venendo ad analizzare, invece, la situazione del Partito Democratico, il sito di notizie cinese sottolinea come, sebbene la maggioranza in entrambe le camere garantisca ai Democratici un potere significativo che gli consentirebbe “di indagare su qualsiasi questione ritenga opportuna. e “di bloccare le nomine giudiziarie di Trump, incluse eventuali designazioni alla Corte Suprema”, il potere di veto del Presidente e la soglia di 60 coti pel ‘approvazione delle leggi in Senato, rendono “assai improbabile che i Democratici riescano a realizzare gran parte del loro programma politico”. In ultima analisi Guancha.cn riporta chesecondo alcuni analisti “un eventuale controllo del Congresso da parte dei Democratici cambierebbe profondamente gli ultimi due anni della presidenza Trump, potendo limitare la sua capacità di attuare il proprio programma”, sottolineando, però, come il ricorso di Trump al potere di veto per bloccare qualsiasi iniziativa dei Dem potrebbe portare ad uno stallo tra Congresso e Casa Bianca.

Un altro articolo pubblicato sul sito di notizie e commenti cinese analizza la reazione degli analisti e commentatori europei rispetto alla tornata elettorale statunitense. Guancha.cn sottolinea come secondo per molti politici europei “da tempo a disagio di fronte alle politiche di Donald Trump”, una vittoria dei Democratici sarebbe stata auspicabile e motivo di soddisfazione, ma pone anche l’accento sul fatto che secondo alcuni analisti la situazione potrebbe essere ben più complessa di come appare.

Il portale cinese riferisce a tal proposito le parole del diplomatico tedesco e presidente uscente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Wolfgang Ischinger, secondo cui “sebbene alcune figure europee di spicco possano essere tentate di celebrare una vittoria democratica, tali manifestazioni pubbliche potrebbero rivelarsi controproducenti” consigliando ai leader europei di “mantenere un atteggiamento misurato, mettendoli in guardia dal fornire alla Casa Bianca ulteriori pretesti per esprimere il proprio malcontento nei confronti dell’Europa”. D’altro canto, continua Guancha.cn, secondo l’ex consigliera di due ex Alti Rappresentanti dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Nathalie Tocci, alla Casa Bianca non servirebbero delle provocazioni europee per adottare una linea dura nei confronti del Vecchio Continente, motivo per cui “per i liberali e i centristi europei, una battuta d’arresto per il movimento politico di Trump avrebbe comunque un peso simbolico significativo”.

In merito alla questione europea Guancha.cn sottolinea come si tratti di una delle aree in cui Presidente degli Stati Uniti può esercitare una pressione diretta, e, citando l’ex rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO Kurt Volker, riferisce che “sebbene il Partito Democratico sia generalmente più favorevole all’Ucraina e alla NATO, anche nell’eventualità in cui ottenesse il controllo del Congresso, non potrebbe costringere direttamente Donald Trump a modificare la sua politica estera”. A questo proposito, analizzando gli eventi che in questi primi due anni della seconda presidenza Trump hanno coinvolto gli Stati Uniti ed i loro alleati transatlantici, il portale di notizie cinese sottolinea come “ciò che l’Europa deve affrontare non è semplicemente il potenziale mutamento di linea politica legato a una singola tornata elettorale negli Stati Uniti, bensì un cambiamento strutturale nelle relazioni transatlantiche”. Guancha.cn fa facendo riferimento al fatto che già a partire dalla presidenza Obama Washington esortasse i suoi alleati europei a sostenere oneri maggiori nel settore della difesa e sottolineando che l’approccio di Trump si distinguesse “per il ricorso a tattiche di pressione più dirette e talvolta persino minacciose”, evidenzia come anche qualora il panorama politico interno agli Stati Uniti dovesse mutare, l’Europa non può dare per scontato che gli Stati Uniti tornino a sostenere i costi per la sicurezza che coprivano in passato, lasciando aperto l’interrogativo sulle capacità del Vecchio Continente di difendere autonomamente la propria sicurezza regionale qualora le priorità strategiche statunitensi dovessero mutare ulteriormente.

Facendo, poi, riferimento ad un’intervista rilasciata a POLITICO dalla direttrice del think tank Royal Institute of International Affairs (Chatham House) Bronwen Maddox, il sito di notizie cinese riferisce che “Democratici e Repubblicani rimangano nettamente divisi su temi quali il multilateralismo, le politiche climatiche, le alleanze e l’approccio diplomatico, entrambi gli schieramenti pongono un’enfasi crescente sulla manifattura statunitense, sulle tecnologie critiche e sull’occupazione interna”, sottolineando che “anche qualora una futura amministrazione statunitense dovesse tornare a valorizzare maggiormente le alleanze tradizionali, ciò non comporterebbe necessariamente un ritorno a quel contesto economico e strategico relativamente favorevole di cui l’Europa ha goduto in passato”.

Guancha.cn fa poi riferimento a come la situazione politica interna degli Stati Uniti possa influenzare le politiche degli Stati europei verso la Cina, sottolineando come, sebbene l’Europa condivida con Washington alcuni timori in materia di sicurezza economica, Pechino rappresenta per alcuni Paesi “un partner commerciale e un mercato di investimento di vitale importanza”. Il portale di notizie cinese, evidenziando come gli interessi dei Paesi europei e degli Sati Uniti non siano del tutto coincidenti, pone l’accento sul fatto che “il Partito Democratico che quello Repubblicano mantengono una sostanziale continuità politica riguardo alla competizione tecnologica con la Cina e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento.” Per cui, conclude Guancha.cn “anche un eventuale rafforzamento dell’influenza del Partito Democratico al Congresso non comporterebbe necessariamente una riduzione delle richieste statunitensi di coordinamento politico rivolte all’Europa”, che si troverebbe in difficoltà sia qualora dovesse allinearsi completamente alle politiche statunitensi verso la Cina, sia qualora Pechino e Washington “dovessero raggiungere nuovi accordi in ambito commerciale o tecnologico”.

L’artico di Guancha.cn si conclude facendo riferimento al fatto che i Paesi europei non debbano guardare alle prossime elezioni statunitensi, quanto piuttosto tenere conto di come “le tendenze più profonde che stanno rimodellando le relazioni tra Stati Uniti ed Europa, che spaziano dalla competizione strategica alla difesa, dal commercio al clima, dalla tecnologia alla governance globale, vanno ben oltre il singolo ciclo elettorale”. Per cui l’obiettivo delle Nazioni europee, secondo il sito di notizie cinesi, dovrebbe essere quello di rafforzare le proprie capacità, accrescere la propria abilità nel rispondere autonomamente ai mutamenti geopolitici e mantenere allo stesso tempo le alleanze fondamentali. L’articolo sottolinea in conclusione che “per l’Europa, la vera questione potrebbe non essere se Donald Trump sarà limitato dal Congresso, quanto piuttosto se l’Europa sia in grado di instaurare con gli Stati Uniti un rapporto che non dipenda interamente dal mutevole clima politico di Washington”.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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