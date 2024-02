CINA. Pechino clona Starlink

L’anno scorso la Cina ha lanciato 67 razzi commerciali, seconda solo ai 116 degli Stati Uniti, la stragrande maggioranza per Starlink di SpaceX. Ma Elon Musk non è l’unico a costruire una rete spaziale per comunicazioni, navigazione e rilevamento. Un lancio del 23 novembre dallo Xichang Satellite Launch Center ha trasportato un lotto di satelliti destinati a gettare le basi per il servizio cinese simile a Starlink.

Il conflitto in Ucraina ha dimostrato l’utilità di Internet via satellite per colmare le lacune nelle comunicazioni causate dall’azione nemica o dalla geografia avversa. Le forze ucraine si affidano ai dispositivi Starlink per superare i disturbi russi e per guidare le armi, riporta Defense One. LI hanno usati le forze USA e NATO in alcune esercitazioni.

Nel frattempo, la Cina da tempo sta esaminando le proprie capacità. Il colosso aerospaziale cinese CASC discute dell’imminente lancio di una rete Internet satellitare globale cinese almeno dal 2018 e, all’inizio del 2020, il governo di Pechino ha incorporato Internet via satellite nei suoi piani per lo sviluppo di “nuove infrastrutture”.

Se la Cina riuscisse a sviluppare questa capacità, i benefici sarebbero numerosi, e non solo in termini di capacità sul campo di battaglia. In primo luogo, il valore del settore delle comunicazioni satellitari nazionali sarà più che raddoppiato, raggiungendo i 32 miliardi di dollari tra il 2024 e il 2025. Fornirà inoltre l’accesso a Internet a banda larga in tutto il Paese, in particolare nelle aree rurali, remote e marittime dove l’accesso attualmente è limitato, con evidenti benefici civili e militari. Un altro vantaggio strategico spesso trascurato nel tracciare una presenza nell’orbita terrestre bassa è il fatto che le bande di frequenza sono limitate e chi prima arriva, meglio se ne serve.

Gli sforzi della Cina sono quasi certamente stimolati dall’esperienza dell’Ucraina: un’analisi di China Mobile fa riferimento all’importante ruolo di Starlink nel “sistema di comando di un determinato paese”, evitando di menzionare l’Ucraina.

Indipendentemente da ciò, il ritmo di sviluppo è aumentato nel 2023. CASC ha lanciato i primi satelliti di prova a luglio. A ciò sono seguiti i lanci da parte dell’Istituto per l’innovazione dei microsatelliti dell’Accademia cinese delle scienze il 23 novembre e il 6 dicembre, e un altro lancio di prova da parte del CASC il 30 dicembre.

Tuttavia, il progetto Internet satellitare cinese, che alcune fonti chiamano “Global Multimedia Satellite Network System”, è ancora in una fase sperimentale iniziale. I sistemi Internet via satellite operativi vengono generalmente lanciati uno o due anni dopo i lanci di prova iniziali. Ciò renderebbe la fine del 2024 o 2025 una possibile sequenza temporale affinché la Cina possa iniziare la piena costruzione della sua costellazione Internet satellitare.

Per ora, molto rimane poco chiaro, compreso il modo in cui le aziende cinesi stanno unificando i loro sforzi. Al momento sembrano esserci due principali linee di impegno, da parte del CASC e dell’Institute of Microsatellite Innovation, con la partecipazione di diverse aziende più piccole. Nel 2021, il governo cinese ha istituito la China Satellite Internet Company nel tentativo apparente di migliorare il coordinamento tra Internet satellitare commerciale governativo, statale e privato.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/