CINA. Pechino chiede alle province di emettere più Bond: è senza dollari

Il ministero delle Finanze cinese ha esortato i governi locali ad accelerare l’emissione di obbligazioni per stabilizzare l’economia del Paese, che si trova in difficoltà.

Il 31 maggio, il governo ha detto alle province di emettere obbligazioni per 225 miliardi di dollari a giugno. Ha anticipato di tre mesi la scadenza per l’emissione di obbligazioni speciali per il pagamento delle infrastrutture, per garantire che l’obiettivo di emettere 3,45 trilioni di yuan (cioè 518 miliardi di dollari) sia completato entro la metà dell’anno.

La mossa arriva in seguito alle notizie secondo cui il governo si trova di fronte a una crescente carenza di liquidità. Nomura ha stimato che il governo deve far fronte a un deficit di finanziamento di circa 6.000 miliardi di yuan, quasi 900 miliardi di dollari, a causa del crollo delle vendite di terreni e di altre entrate fiscali in seguito alla debole produzione delle fabbriche, riporta AF.

I leader di Pechino sono chiaramente preoccupati dal grave rallentamento economico e dall’aumento della disoccupazione causati dalle serrate a Shanghai e in altre città, oltre che da fattori quali la crisi del settore immobiliare, l’impennata dell’inflazione in molti Paesi e le conseguenze della guerra in Ucraina.

La scorsa settimana il gabinetto cinese ha presentato una serie di 33 misure politiche per sostenere l’economia, ma gli analisti ritengono che saranno necessari ulteriori stimoli per aiutare l’economia a tornare a una ripresa sostenuta. Ciò significa che le province dovranno emettere quasi 1,5 trilioni di yuan nelle prossime settimane, in base ai dati del ministero delle Finanze che mostrano un’emissione di 1,85 trilioni di yuan, pari al 54% del totale, al 27 maggio. I fondi raccolti dovranno essere utilizzati entro la fine di agosto.

I fondi raccolti potrebbero essere utilizzati per sostenere la spinta all’espansione di nuove infrastrutture incentrate sul 5G, sull’intelligenza artificiale e sui dati, dato che i rendimenti dei progetti tradizionali come autostrade, ferrovie e aeroporti sono ora molto più bassi.

Il gabinetto cinese ha dichiarato sempre il 31 maggio di aver approvato nuovi tipi di progetti infrastrutturali ed energetici. L’aumento della spesa per le infrastrutture segue uno schema che Pechino ha sempre seguito per rilanciare l’economia.

Con l’urgenza crescente di sostenere l’economia, ostacolata dalla politica dello zero-Covid di Pechino, la scorsa settimana il premier Li Keqiang ha ribadito la necessità di anticipare il sostegno politico e ha dichiarato che la Cina cercherà di ottenere una crescita economica positiva su base annua nel secondo trimestre.

La Cina ha fissato un obiettivo di crescita economica annuale di circa il 5,5% per quest’anno, ma molti economisti ritengono che sia sempre più fuori portata.

La ripresa dell’economia diventa ancora più urgente in un anno politico delicato, in cui il presidente Xi Jinping dovrebbe ottenere un terzo mandato di leadership in autunno.

Luigi Medici