Un’interessante interpretazione della situazione da parte di esperti israeliani parte da questa domanda: “Sapete chi, oltre alla Russia, ovviamente, sarebbe felice se gli Stati Uniti smettessero di finanziare l’Ucraina?”

Per Israele è la Cina. Più precisamente, vorrebbe davvero assicurarsi che gli Stati Uniti non estendano i loro finanziamenti all’Ucraina e non compiano passi concreti significativi per sostenerla nei prossimi 24 giorni. Allora forse sarebbero davvero felici che gli Stati Uniti continuassero a spendere risorse e attenzione sull’Europa orientale piuttosto che sull’Asia.

Ma entro il 13 gennaio, giorno delle elezioni a Taiwan, la Cina sarebbe molto felice se gli Stati Uniti si distinguessero ponendo fine o riducendo significativamente il loro enorme livello di sostegno all’Ucraina negli ultimi quasi due anni.

Potrebbero bastare solo dieci centesimi di sterlina al candidato del KMT Ho per battere finalmente l’attuale vicepresidente e candidato del DPP Lai. Ho sta lentamente ma costantemente colmando il divario nelle valutazioni dei principali malesi a Taiwan. Lai è ancora in testa e non è sicuro che le prossime tre settimane basteranno per completare il turnaround, ma sicuramente sembra che lo slancio sia dalla sua parte e abbia una chance anche se il terzo candidato, Ko Won-ja, non si ritirerà dalla gara.

I titoli provenienti dall’America sull’incapacità di concedere significativi aiuti aggiuntivi all’Ucraina, alla luce della consapevolezza che sarà difficile per lei cambiare radicalmente il quadro della guerra, dimostreranno proprio la principale richiesta dei candidati dell’opposizione appoggiati dalla Cina. La linea del DPP è che se gli Usa non finanziano l’Ucraina vedranno che per Taiwan sarebbe molto pericoloso contare sull’appoggio americano invece di cercare di migliorare le relazioni con la Cina e di bilanciare la vicinanza ad essa e agli Stati Uniti.

Forse non siamo all’inizio della Terza Guerra Mondiale, ma le tensioni stanno aumentando in diverse località strategiche del mondo e si influenzano a vicenda. La Cina gode del caos in Ucraina e a Gaza e lo sfrutta passivamente per i propri bisogni.

E ora sembra che l’unico paese che sta integrando l’intero quadro negli sforzi attivi in ​​tutto il mondo, invece di concentrarsi solo su ciò che è vicino a casa, siano gli Stati Uniti.

