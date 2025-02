CINA. On line le prime immagini satellitari della portaerei nucleare cinese 

La quarta portaerei cinese, nota come Type 004, sta prendendo forma presso il cantiere navale di Dalian. Vascello di nuova generazione, costruito per la proiezione di potenza con potenziale propulsione nucleare e tecnologia di lancio elettromagnetica all’avanguardia.

Stando a The War Zone e AT, le immagini satellitari pubblicate di recente, risalenti a maggio 2024, mostrano un modulo coerente con un ponte di volo e un sistema di catapulta avanzato per il lancio di velivoli, inclusi i modelli di elicotteri J-15 e Z-8 visibili nelle vicinanze nelle immagini.

Il modulo potrebbe essere un segmento di prova o dimostrativo a giudicare dalle norme di assemblaggio procedurale e dalla presenza di modelli precedentemente utilizzati per altre portaerei. Il cantiere navale, noto per aver costruito le precedenti portaerei cinesi Type 001 Liaoning e Typo 002 Shandong, supporta l’attuale espansione navale.

La Type 004 potenzialmente a propulsione nucleare rappresenta un passo significativo nelle capacità delle portaerei cinesi. È dotato di un sistema di lancio elettromagnetico, EMALS, simile alla classe Ford della Marina degli Stati Uniti, che è più delicato sulle cellule, ha una velocità di ricarica più rapida per più sortite e può lanciare velivoli più pesanti e di più tipi.

Tra di essi ci potrebbe essere il J-15 con più carburante e munizioni e il KJ-600 a propulsione elica con sistema di controllo e allerta aerea imbarcato, AEW&C. Se così fosse, potrebbe far sì che i reparti imbarcati delle portaerei cinesi assomiglino a quelli degli Stati Uniti.

Non è chiaro se il Type 004 sarà a propulsione convenzionale o nucleare; a novembre 2024, l’Associated Press ha riferito che la Cina aveva sviluppato un prototipo di reattore nucleare terrestre per una grande nave da guerra di superficie, facendo riferimento alle foto satellitari di una grande struttura fuori Leshan nella provincia del Sichuan.

Stando ad AT, la Type 004 cinese sarà probabilmente a propulsione nucleare. Considerando che la Cina gestisce già sottomarini a propulsione nucleare, una portaerei a propulsione nucleare fornirebbe una proiezione di potenza a lungo raggio senza la necessità di basi operative avanzate o navi di rifornimento, fungerebbe da importante risorsa di prestigio per la Cina e genererebbe la potenza necessaria per la tecnologia EMALS cinese.

La Type 003 Fujian potrebbe fornire alcuni indizi sulle specifiche della possibile portaerei Type 004 della Cina, poiché la Cina ha seguito un approccio evolutivo alla progettazione delle portaerei; a partire dalla Type 001, ex Varyag sovietica, migliorando poi con la Type 002 Shandong e facendo un significativo balzo in avanti nella progettazione con la Type 003 Fujian, con un dislocamento di 80.000 tonnellate, paragonabile alle statunitense di classe Kitty Hawk, l’ultima classe Usa a propulsione convenzionale.

Sebbene ci siano stime variabili su quante portaerei la Cina intenda costruire e quante di queste saranno a propulsione nucleare, il South China Morning Post disse nel 2019 che la Cina intendeva avere sei portaerei entro il 2035, con quattro a propulsione nucleare.

Se quelle a propulsione convenzionale sono utili per bloccare Taiwan e controllare la First Island Chain, dal Giappone a Taiwan e alle Filippine; le portaerei a propulsione nucleare sarebbero in grado di proiettare la potenza fino alla Second Island Chain, che si estende dalle isole Bonin e Volcano, alle isole Marianne, alle isole Caroline e fino alla Nuova Guinea occidentale nel Pacifico.

Luigi Medici

