CINA. Oltre 100 paesi al Xiangshan Forum di Pechino

La Cina ospiterà la prossima settimana funzionari della difesa provenienti da oltre 100 paesi al Beijing Xiangshan Forum, la più grande conferenza sulla sicurezza del paese e ampiamente considerata la risposta di Pechino al Dialogo di Shangri-La.

“Oltre 100 paesi, tra cui Vietnam, Singapore, Russia, Francia, Nigeria e Brasile, hanno confermato la loro presenza, insieme a rappresentanti di organizzazioni internazionali e regionali”, ha dichiarato mercoledì il portavoce del Ministero della Difesa, il Colonnello Jiang Bin.

L’ampia partecipazione “riflette l’inclusività e l’apertura del forum”, ha aggiunto Jiang.

Tra i partecipanti ci saranno anche rappresentanti di organizzazioni internazionali e regionali, ha affermato Jiang Bin, portavoce del Ministero della Difesa Nazionale cinese, durante una consueta conferenza stampa.

Jiang ha osservato che il forum di quest’anno ha attirato partecipanti da una più ampia gamma di Paesi, a dimostrazione del suo impegno per l’inclusività e l’apertura.

Ha affermato che i preparativi per il forum sono sostanzialmente completati. L’evento prevede quattro sessioni plenarie e otto sessioni parallele, incentrate sulla governance della sicurezza globale, sulla cooperazione per la sicurezza nell’area Asia-Pacifico, sulla salvaguardia dell’ordine internazionale e sulla costruzione della pace regionale.

Secondo Jiang, il forum ospiterà anche attività accademiche per commemorare l’80° anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza Popolare Cinese contro l’aggressione giapponese e nella Guerra Mondiale Antifascista, nonché l’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite.

“Questi eventi mirano a incoraggiare i Paesi a collaborare per salvaguardare l’esito vittorioso della Guerra Mondiale e l’ordine internazionale del dopoguerra, e a esplorare modalità efficaci per risolvere i conflitti”, ha affermato Jiang, riportano fonti cinesi.

Il Forum si terrà presso il Centro Congressi Internazionale di Pechino dal 17 al 19 settembre, sul tema “Mantenere l’ordine internazionale e promuovere uno sviluppo pacifico”. Si sono registrati circa 1.800 delegati, osservatori e giornalisti.

Secondo il Colonnello Wu Jiangang, membro del comitato preparatorio del forum, l’edizione di quest’anno prevede quattro sessioni plenarie incentrate sui seguenti argomenti: costruire un sistema di governance della sicurezza globale giusto ed equo, rafforzare la fiducia reciproca strategica e la cooperazione in materia di sicurezza nella regione Asia-Pacifico, sostenere l’ordine internazionale del dopoguerra per promuovere la pace e la stabilità globali e promuovere la pace regionale attraverso il dialogo e la consultazione.

Nel frattempo, si terranno otto sessioni parallele di gruppo, che tratteranno temi quali la vittoria nella guerra mondiale antifascista e l’ordine internazionale, la traiettoria delle principali relazioni di potere, la cooperazione in materia di sicurezza nell’area Asia-Pacifico, le risoluzioni politiche ai conflitti regionali, la governance delle tecnologie emergenti, l’impatto delle forme di guerra in evoluzione sulla sicurezza internazionale, lo stato attuale e il futuro del controllo degli armamenti e la governance della sicurezza globale, con particolare attenzione alla sicurezza regionale latinoamericana.

Il forum includerà anche dialoghi ai massimi livelli, un seminario per giovani ufficiali e studiosi, dialoghi tra rinomati esperti cinesi e internazionali, nonché diversi seminari accademici a porte chiuse dedicati ad approfondimenti su questioni relative alla sicurezza.

