CINA. Nuovo treno Maglev ma la bassa affluenza non genera ricavi

La Cina ha presentato in anteprima il suo nuovo treno a levitazione magnetica (maglev), che vanta una velocità massima di 600 chilometri orari. Questo treno proiettile potrebbe raggiungere il treno maglev più veloce del Giappone: la serie L0, che ha raggiunto la velocità record di 603 km/h durante un test nell’aprile 2015. I treni della serie L0 viaggiano a una velocità massima di 500 km/h in servizio commerciale, offrendo un tempo di percorrenza di 1 ora e 7 minuti tra Tokyo e Osaka.

Il nuovo treno maglev cinese, sviluppato dalla China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), è stato esposto alla 17a edizione della fiera “Modern Railways” tenutasi a Pechino dall’8 al 10 luglio. Il China State Railway Group e l’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) hanno inoltre ospitato congiuntamente il 12° Congresso Mondiale sull’Alta Velocità Ferroviaria nella stessa sede, riporta AT.

Il veicolo può viaggiare tra Pechino e Shanghai in 2,5-3 ore, rispetto alle quattro ore di viaggio dell’attuale treno ad alta velocità.

In Cina, lo Shanghai Maglev è attualmente il treno commerciale più veloce, raggiungendo i 430 km/h tra l’aeroporto di Shanghai Pudong e la stazione di Longyang Road. Ha utilizzato la tecnologia sviluppata da Transrapid International, una joint venture tra Siemens e Thyssenkrupp in Germania.

Il veicolo si muoverà su ruote gommate a velocità inferiori a 150 km/h e verrà sollevato dai campi magnetici a velocità superiori. Un filmato della televisione centrale cinese, di proprietà statale, ha mostrato un’animazione che mostra come le ruote gommate vengono retratte prima che il treno entri in modalità levitazione magnetica.

La prima fase di progettazione del treno è stata completata a luglio dello scorso anno; l’azienda effettuerà ulteriori test di percorso e sicurezza e valutazioni di fattibilità ingegneristica per il treno prima di utilizzarlo per uso commerciale. CRRC Changchun non ha annunciato alcuna tabella di marcia per l’esercizio commerciale del treno. Inoltre, non ha divulgato alcuna informazione su come il treno sia stato progettato e costruito, né sull’eventuale coinvolgimento di partner stranieri.

Questo treno probabilmente proveniva dallo stesso progetto del CRRC 600, sviluppato da CRRC Qingdao Sifang (società gemella di CRRC Changchun) utilizzando la tecnologia Transrapid su licenza dell’azienda tedesca Thyssenkrupp.

Nel 2016, CRRC aveva annunciato che avrebbe sviluppato un treno a levitazione magnetica con una velocità massima progettata di 600 km/h. Nel luglio 2018, CRRC e Thyssenkrupp hanno firmato un memorandum d’intesa (MOU) sulla cooperazione tecnologica, mirato ad applicazioni nei settori della mobilità intelligente, della tecnologia magnetica, della tutela ambientale e delle energie rinnovabili.

Nel luglio 2021, Xinhua ha riferito che CRRC Qingdao Sifang, un’unità interamente di proprietà di CRRC, aveva “auto-sviluppato” il CRRC 600. L’azienda ha permesso ai visitatori di sperimentare in prima persona l’interno della cabina del treno. Nel settembre 2023, ha esposto lo stesso treno alla World Manufacturing Convention 2023 di Hefei, nella provincia di Anhui. Un articolo accademico pubblicato da un gruppo di ingegneri meccanici cinesi e tedeschi nel marzo 2023 ha evidenziato una stretta collaborazione tra CRRC Qingdao Sifang e Thyssenkrupp.

Alcuni analisti hanno sottolineato che la debole domanda di mercato, piuttosto che la tecnologia a levitazione magnetica, rappresenta il principale ostacolo all’accelerazione dei treni ad alta velocità in Cina. A febbraio di quest’anno, un gruppo di commentatori cinesi ha affermato che un rapporto dell’Ufficio Nazionale di Revisione Contabile (NAO) aveva rilevato che la rete ferroviaria ad alta velocità cinese aveva registrato “circa 100 miliardi di yuan di perdite totali” nei nove mesi terminati il 31 dicembre 2024.

La rete ferroviaria ad alta velocità cinese si estenderebbe per 45.000 chilometri, ma solo 2.300 chilometri, ovvero il 6% del totale, avrebbero potuto generare profitti.

Maddalena Ingrao

