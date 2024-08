CINA. Niente Internet se non si ha il Certificato Cyberspaziale 

La proposta del governo cinese di rilasciare identificatori online individuali ai cittadini ha suscitato preoccupazioni sul fatto che le autorità potrebbero usare il sistema per rafforzare ulteriormente un controllo sociale già rigido.

Gli individui userebbero la National Network Identity Authentication, Nnia, un’app di prova già lanciata all’inizio di quest’anno, per ottenere un ID cyberspaziale composto da lettere e numeri insieme a un “certificato cyberspaziale” da utilizzare per l’autenticazione sulle piattaforme Internet, riporta Nikkei.

A differenza della maggior parte dei paesi, la Cina richiede già agli utenti di inserire i propri numeri di cellulare, collegati alle identità e ad altre informazioni personali, quando si iscrivono ai servizi online.

La bozza è stata lanciata con poca pubblicità venerdì scorso, dal Ministero della Pubblica Sicurezza e dalla Cyberspace Administration of China. L’obiettivo dichiarato della mossa è “proteggere la sicurezza delle informazioni personali” “riducendo al minimo la raccolta eccessiva di informazioni personali da parte delle piattaforme Internet”.

Per ottenere un ID e un certificato nel cyberspazio tramite l’app, gli utenti dovrebbero caricare la propria carta d’identità, scansionare il proprio volto per verificare la propria identità e collegare il proprio account a un numero di telefono.

La bozza è passata in gran parte inosservata fino a quando Lao Dongyan, professore di legge alla Tsinghua University, ha pubblicato una serie di post critici su Weibo, l’equivalente cinese di X.

“Il vero scopo della proposta è rafforzare il controllo del discorso e del comportamento online degli individui. Proteggere le informazioni personali è solo un finto, almeno non lo scopo principale”, ha affermato Lao. Tutti i suoi post sono stati ora censurati da Weibo.

Ha affermato in un post che l’ID consentirebbe alle autorità di raccogliere tutte le tracce che gli individui lasciano su Internet, inclusa la cronologia di navigazione. Inoltre, temeva che il certificato del cyberspazio avrebbe di fatto reso l’uso di Internet un privilegio concesso in licenza che richiedeva l’approvazione. “Ciò equivale ad estendere al pubblico in generale le misure investigative originariamente mirate ai presunti criminali”, ha scritto Lao.

Sebbene la proposta affermasse che gli identificatori sarebbero stati concessi su “base volontaria”, Lao non ci ha creduto. Ha affermato che il governo cinese una volta ha anche affermato che i sistemi di riconoscimento facciale ora onnipresenti nel paese sarebbero stati anch’essi volontari.

La Cina ha iniziato a richiedere la registrazione del nome reale per i numeri di telefono cellulare nel 2010 e ha avviato la registrazione del nome reale a livello nazionale per tutti i servizi Internet nel 2017. Oltre 1 miliardo di utenti Internet nel paese hanno già fornito varie informazioni personali alle principali piattaforme online, tra cui numeri di identificazione, nomi, numeri di telefono e caratteristiche biometriche facciali.

Due mesi prima che la bozza venisse pubblicata, Juming Technology, un’azienda privata nella città di Hefei che si occupa di registrazione di domini e marketing digitale, ha pubblicato sul suo account WeChat ufficiale che la sua app si era “collegata con successo all’app National Network Identity Authentication” per offrire servizi pertinenti.

La bozza ha affermato che sta sollecitando le opinioni pubbliche sulla misura, con una scadenza per il feedback pubblico del 25 agosto. Ma oltre ai post censurati di Lao, alcuni post di Weibo di importanti opinion leader sull’argomento sono stati impostati per consentire solo ripubblicazioni, non commenti.

Maddalena Ingrao

