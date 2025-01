CINA. Mostrati i nuovi Caccia invisibili di sesta generazione

La Cina ha svelato una nuova generazione di aerei da combattimento stealth con equipaggio che potrebbero ridefinire le dinamiche del combattimento aereo e potenzialmente sfidare il predominio aereo americano in Asia.

Il primo nuovo aereo, designato ma non ufficialmente confermato come J-36, non ha le tradizionali code e presenta un design modificato dell’ala a delta, riportano The War Zone e AT.

Sebbene l’identità esatta e le specifiche dell’aereo rimangano poco chiare, è probabile che sia stato prodotto dalla Chengdu Aircraft Corporation (CAC).

Il design dell’aereo è in linea con le aspirazioni della Cina per una potenza aerea avanzata, enfatizzando le capacità stealth e a lungo raggio.

La configurazione senza coda è intesa a ridurre la firma radar e migliorare l’efficienza aerodinamica, sebbene possa influire sulla manovrabilità. I tre motori dell’aereo suggeriscono un focus sul volo ad alta velocità sostenuto e sulle operazioni ad altitudini elevate.

Subito dopo aver svelato il suo jet tattico di nuova generazione, la Cina ha svelato un secondo design più piccolo attribuito alla Shenyang Aircraft Corporation (SAC). Quest’aereo, denominato J-50, è dotato di tecnologie stealth, tra cui design senza coda che migliorano la bassa osservabilità e riducono le firme radar. A differenza del trimotore J-36, il J-50 ha una configurazione bimotore.

Mentre i nuovi jet cinesi sono stati pubblicizzati come “caccia di sesta generazione”, questo termine vagamente definito potrebbe facilmente ostentare capacità militari a fini propagandistici.

Un caccia di sesta generazione è un concetto avanzato di aereo da combattimento che enfatizza l’estrema invisibilità, l’adattabilità e l’integrazione tecnologica. Sebbene i velivoli da combattimento stealth di nuova generazione della Cina possano avere alcune caratteristiche dei caccia di sesta generazione, non si sa ancora abbastanza sulle loro capacità per giustificare una simile designazione.

Il J-36 rappresenterebbe un significativo balzo in avanti nella tecnologia aeronautica: è il più grande aereo da combattimento sviluppato in Cina e il secondo più grande al mondo negli ultimi 35 anni.

Il design dell’ala a doppio delta del J-36 migliora le sue prestazioni supersoniche e le capacità stealth in tutti gli aspetti. In termini di dimensioni, l’aereo avrebbe una lunghezza di circa 23 metri e un’apertura alare di 19 metri, con una sostanziale area alare di circa 200 metri quadrati. Il vano principale per le armi del J-36 misurerebbe circa 7,6 metri e sarebbe integrato da vani laterali per armi più piccole, il che indica una notevole capacità di carico utile.

Anche la configurazione a tre motori dell’aereo è interessante: due motori sarebbero alimentati da prese a forma di cursore e un terzo da una presa supersonica senza deviatore.

Per quel che riguarda il bimotore J-50, si può dire che abbia una lunghezza di circa 22 metri e una superficie alare stimata di 145 metri quadrati. Il J-50 potrebbe avere un peso massimo al decollo di 40 tonnellate, una velocità massima di Mach 2 e un raggio di combattimento di 2.200 chilometri.

Il design del J-50 comprende diversi compartimenti per le armi, il più grande dei quali è in grado di ospitare quattro missili aria-aria PL-17, ciascuno con una gittata fino a 300 chilometri; inoltre può trasportare un missile antinave YJ-12, che può volare a tre volte la velocità del suono con una gittata di 400 chilometri.

Tommaso Dal Passo

