CINA. L’uso dei traghetti civili per l’invasione di Taiwan aumenta la pressione psicologica su Taipei

La silenziosa mobilitazione cinese di navi traghetto civili per esercitazioni di sbarco sulle spiagge segna una nuova fase nel tentativo di intimidire Taiwan, rendendo labile il confine tra logistica e guerra psicologica e cinetica.

La Cina sta mobilitando la sua vasta flotta civile per rafforzare i preparativi militari per una possibile invasione di Taiwan, confermando ciò tramite i dati di tracciamento delle navi e le immagini satellitari delle esercitazioni condotte nell’estate del 2025, riporta AT.

Le esercitazioni, osservate vicino a Jiesheng lo scorso agosto, hanno mostrato navi cargo civili e traghetti roll-on, roll-off scaricare centinaia di veicoli direttamente sulle spiagge, una tattica che, secondo gli esperti navali, amplia significativamente la capacità di prima ondata dell’Esercito Popolare di Liberazione.

L’utilizzo da parte della Cina di navi civili potrebbe consentire sbarchi in più siti, complicando le difese di Taiwan. Mentre l’Esercito Popolare di Liberazione può attualmente trasportare circa 20.000 soldati in un assalto iniziale, gli esperti stimano che ne servirebbero centinaia di migliaia in più, supportati da rifornimenti continui, per avere successo.

Il ministero della Difesa di Taiwan afferma di monitorare attentamente queste esercitazioni e di disporre di piani di emergenza. Tuttavia, i funzionari avvertono che le manovre cinesi servono anche come “guerra cognitiva”, mirando a intimidire piuttosto che ad attaccare immediatamente.

Supponendo che la Cina esegua un blocco di Taiwan insieme a un attacco di decapitazione per eliminare la leadership di quest’ultima e paralizzare la resistenza, avrebbe comunque bisogno di sbarcare sul terreno per affermare il controllo. Sottolineando la limitata capacità di trasporto via mare della Marina cinese, War on the Rocks afferma che le sue navi d’assalto anfibie potrebbero schierare 21.000 soldati nella prima ondata di un assalto, una capacità nettamente inferiore rispetto alla sua flotta civile.

Se combinata con i traghetti RO-RO, tale numero potrebbe salire a 60.000 soldati e che la capacità di trasporto via mare della Marina cinese, combinata con i traghetti civili, potrebbe sbarcare 300.000 soldati nell’arco di 10 giorni.

Una rapida capacità di trasporto via mare sarebbe necessaria per garantire alla Cina un vantaggio quantitativo sui difensori di Taiwan.

Il possibile utilizzo da parte della Cina di traghetti civili per aumentare le capacità di trasporto via mare del PLAN si scontra con diverse sfide. Il China Maritime Studies Institute afferma che le navi RO-RO sono ancora prive di una significativa capacità anfibia, dipendono da porti intatti e catturati e rimangono lente, vulnerabili e impossibili da proteggere in acque contese. Le esercitazioni osservate che coinvolgono queste navi erano programmate, non contestate e condotte in condizioni ideali con il controllo completo delle infrastrutture portuali.

Sebbene la Cina abbia dimostrato un’impressionante capacità di trasporto da porto a porto per le forze di supporto, porti danneggiati, mine e attacchi missilistici paralizzerebbero rapidamente il trasporto marittimo civile, rendendolo in gran parte irrilevante per la prima fase critica di qualsiasi attacco attraverso lo Stretto. Va aggiunta la probabile debolezza del comando e controllo su equipaggi civili in gran parte non addestrati.

L’adeguamento delle navi civili per uso militare rimane disomogeneo e lento, e la frammentazione burocratica ne ritarda ulteriormente il coordinamento.

Dati i vincoli imposti alla flotta RO-RO cinese per un’invasione di Taiwan, queste esercitazioni che le coinvolgono potrebbero avere uno scopo più psicologico che militare. Inoltre, la mancanza di clamore potrebbe indicare una nuova forma di guerra cognitiva, un passaggio dall’intimidazione palese alla guerra cognitiva basata sul controllo delle informazioni, creando incertezza, alimentando teorie del complotto e facendo pressione sul governo di Taiwan.

Le esercitazioni della flotta civile cinese potrebbero sembrare una preparazione alla guerra, ma il loro vero potere risiede nel plasmare paura, dubbio e pressione politica a Taiwan.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/