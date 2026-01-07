CINA. L’obiettivo del nuovo Piano Quinquennale è restare il centro della catena di approvvigionamento globale 

Lo scorso 29 dicembre, Pechino ha reso pubblico il Piano di Aggiustamento dei Dazi 2026. In questa maniera ha fornito una chiara panoramica delle priorità del suo 15° Piano Quinquennale.

A partire dal 1° gennaio, la Cina ridurrà i dazi all’importazione su 935 articoli a livelli inferiori a quelli della nazione più favorita. Sebbene tali misure siano spesso inquadrate come aggiornamenti amministrativi tecnici, la composizione specifica di questo elenco suggerisce una ricalibrazione strategica più profonda, riporta AT.

Pechino sta implementando un’apertura mirata volta a garantire gli input critici necessari per l’autosufficienza industriale. La tempistica di questo aggiustamento è significativa. Fa seguito al vertice di ottobre a Busan tra il presidente Xi Jinping e il presidente Donald Trump, che ha stabilito una fragile stabilizzazione nei rapporti bilaterali.

Abbassando ora le barriere all’accesso a componenti high-tech e materiali avanzati, la Cina sta agendo per rafforzare la propria base industriale prima di qualsiasi potenziale cambiamento nel clima geopolitico: vera resilienza preventiva.

Pechino è ben consapevole che il “Busan Consensus” è una tregua tattica piuttosto che un accordo permanente. Di conseguenza, sta sfruttando questa finestra per accelerare l’acquisizione di tecnologie che non può ancora produrre su larga scala.

L’elenco di 935 voci rivela una preoccupazione per tre pilastri: l’autosufficienza tecnologica, la transizione verde e la salute pubblica. Tra le aggiunte più significative alle sottovoci tariffarie figurano “robot bionici intelligenti” e “kerosene per bioaviazione”.

L’inclusione della robotica bionica è particolarmente significativa. Segnala uno sforzo guidato dallo Stato per affrontare la realtà demografica di una forza lavoro in calo attraverso una rapida automazione. Riducendo i costi di importazione dei componenti fondamentali di questi sistemi, il governo sta di fatto sovvenzionando la modernizzazione dei suoi stabilimenti produttivi.

Questo approccio riflette anche un cambiamento nel modo in cui la leadership cinese considera l'”involuzione”, ovvero la concorrenza interna distruttiva che ha afflitto settori come quello dei veicoli elettrici. Il piano 2026 suggerisce che la soluzione alla sovraccapacità non sia semplicemente produrre di più, ma produrre con maggiore sofisticazione.

Facilitando l’importazione di materiali avanzati e il riciclaggio delle batterie, Pechino sta cercando di far risalire le sue industrie lungo la catena del valore. L’obiettivo è trasformare la Cina da un polo manifatturiero basato sui volumi in un centro di innovazione ad alto valore.

Sul fronte diplomatico, il piano tariffario funge da strumento per l’integrazione regionale. La Cina manterrà un trattamento tariffario zero per 43 paesi meno sviluppati e continuerà a beneficiare di tariffe preferenziali per i suoi 34 partner commerciali nell’ambito di accordi come il Partenariato Economico Regionale Globale, RCEP. In questa maniera, in primo luogo, consolida il Sud del mondo nell’orbita economica cinese; in secondo luogo, crea un contesto commerciale asimmetrico in cui la Cina rimane aperta ai paesi in via di sviluppo e ai principali partner regionali, pur gestendo un rapporto più conteso con l’Occidente.

La logica interna del 15° Piano Quinquennale enfatizza lo “sviluppo di alta qualità”. In pratica, ciò significa dare priorità ai settori che forniscono “nuove forze produttive di qualità”, come i circuiti integrati, l’aerospaziale e la biomedicina.

La riduzione dei dazi sui vasi sanguigni artificiali e sui kit diagnostici per le malattie infettive è in linea con questo mandato. Con l’invecchiamento della popolazione cinese, l’assistenza sanitaria non è più solo una questione sociale; è un settore industriale strategico. Garantire l’accesso a tecnologie mediche avanzate è essenziale per mantenere la stabilità sociale mentre l’economia attraversa una dolorosa transizione strutturale, allontanandosi dalla sua tradizionale dipendenza dal mercato immobiliare.

La leadership cinese non è principalmente concentrata su una ripresa trainata dai consumi in senso occidentale; sta, invece, raddoppiando gli sforzi per una trasformazione dal lato dell’offerta. Gli adeguamenti tariffari del 2026 rappresentano un investimento nell'”hardware” dello Stato. Rendendo più economico importare ciò che è necessario per la produzione ad alta tecnologia, Pechino scommette che la forza industriale alla fine genererà i posti di lavoro ben retribuiti necessari per rilanciare la classe media.

La comunità internazionale dovrebbe considerare questi aggiustamenti come un segnale delle intenzioni a lungo termine della Cina. Invece di chiudere le porte, la Cina sta scegliendo esattamente quali finestre lasciare aperte per garantire di rimanere il nodo indispensabile nella catena di approvvigionamento globale.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/