CINA. Lo yuna cade al punto più basso dal 2008

Lo yuan cinese è crollato il 21 ottobre al livello più basso rispetto al dollaro dalla crisi finanziaria del 2008, nonostante gli sforzi delle banche statali per stabilizzare la valuta.

Le principali banche statali cinesi hanno venduto dollari sul mercato dei cambi onshore nel tentativo di stabilizzare lo yuan mentre i leader del Paese stavano concludendo il 20° congresso del Partito Comunista. Ma lo yuan onshore ha chiuso la sessione di trading nazionale in calo dello 0,46%, a 7,2494 per dollaro, la chiusura più debole dal 14 gennaio 2008.

Per la settimana, lo yuan sembra destinato a scendere dello 0,78%, mentre l’impennata del dollaro continua a colpire le valute dei mercati emergenti, portando il suo deprezzamento al 12,3% quest’anno.

Secondo i trader, la debolezza dello yuan potrebbe persistere, data l’ampia forza del dollaro, mentre i funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti non mostrano alcun segno di cedimento rispetto alla loro retorica sui rialzi dei tassi, mentre i responsabili politici cinesi stanno lottando per sostenere un’economia che sta vacillando.

All’inizio di venerdì, la vendita di dollari ha cercato di evitare che lo yuan spot superasse il livello chiave di 7,25 per dollaro, mentre l’unità locale si stava indebolendo verso il suo limite giornaliero di ribasso.

Anche il lunedì precedente, si è detto che le banche statali avessero scambiato yuan con dollari USA sul mercato a termine e vendevano tali dollari sul mercato a pronti.

Le banche statali solitamente operano per conto della banca centrale sul mercato dei cambi cinese, ma possono anche operare per conto proprio o eseguire ordini per clienti aziendali. L’azione delle banche era volta a stabilizzare il mercato, data l’importanza attribuita alla stabilità per l’evento.

Prima dell’apertura del mercato di venerdì, la People’s Bank of China ha fissato il tasso medio a 7,1186 per dollaro, 2 pips in più rispetto al precedente 7,1188. Il rafforzamento della guidance giornaliera ha di fatto limitato il limite di ribasso dello yuan.

Le valute dei mercati emergenti, inoltre, sono andate incontro alla seconda perdita settimanale consecutiva sempre il 21 ottobre, mentre il dollaro si è impennato per le crescenti aspettative di ulteriori aumenti dei tassi d’interesse statunitensi e le azioni regionali hanno esteso le perdite per la terza sessione consecutiva.

I titoli immobiliari cinesi sono saliti dopo che i media statali hanno dichiarato che le autorità avrebbero alleggerito le regole di finanziamento azionario per alcune imprese legate al settore immobiliare, alimentando le speranze di ulteriori misure per aiutare il settore in difficoltà.

Maddalena Ingroia