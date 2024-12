CINA. Lo scontro Trump-Teheran fa brillare meno il fascino di Pechino 

Con la caduta di Bashar al-Assad in Siria e la sconfitta di Hamas e Hezbollah contro Israele, l’Iran deve affrontare crescenti minacce geopolitiche.

Teheran ha beneficiato del rinnovato impegno politico mediorientale di Pechino, ma alle porte del secondo mandato Trump. Iran e Cina sono nel mirino della seconda amministrazione di Donald Trump.

In un simile quadro, la capacità della Cina di rimanere un mediatore potrebbe essere a rischio anche alla lice del crescente rischio di scontro tra Teheran e le potenze regionali, il che potrebbe complicare l’eredità diplomatica della Cina nella regione, riporta Scmp.

L’Iran ha sperimentato difficoltà economiche sin dalla prima presidenza di Trump. Dopo essersi ritirato dall’accordo sul nucleare iraniano, un quadro multipolare per negoziare la questione nucleare iraniana, Trump ha imposto sanzioni economiche più severe alla Repubblica islamica, una campagna che Washington ha definito “massima pressione” e il cui impatto è durato fino a oggi.

Sul fronte della sicurezza, l’amministrazione Trump ha coordinato l’assassinio di Qassem Soleimani nel 2020, un importante generale e comandante iraniano, trascinando le relazioni tra Stati Uniti e Iran a uno dei punti più pericolosi degli ultimi decenni.

È probabile che la dura posizione continui con il governo di Trump, che avrà tra i suoi Massad Boulos, consigliere del presidente in Medio Oriente, Steve Witkoff, inviato speciale in Medio Oriente, e Mike Huckabee, ambasciatore in Israele.

Questo mese, Boulous ha dichiarato al media francese Le Point che Trump avrebbe sicuramente perseguito la campagna di “massima pressione” contro l’Iran, nell’indicazione più chiara finora che la nuova amministrazione avrebbe imposto l’isolamento economico e geopolitico dell’Iran.

Secondo il Middle East Institute della National University of Singapore, Teheran aveva due motivi per rafforzare ulteriormente i legami con Pechino: “Innanzitutto, per dimostrare che si ottengono scarsi risultati isolando la Repubblica islamica. In secondo luogo, per mantenere le linee di vita economiche dell’Iran”.

Contrariamente all’ostilità di Washington, le relazioni della Cina con l’Iran sono cresciute economicamente e politicamente negli ultimi anni, ed è stata una forza importante nel tentativo di impedire che l’Iran rimanesse completamente isolato.

La Cina, la seconda economia più grande del mondo, è un partner commerciale cruciale e un acquirente di petrolio per la Repubblica islamica. Pechino ha invitato Teheran a unirsi ai Brics e alla Shanghai Cooperation Organisation, blocchi regionali di peso, per evitare che Teheran cadesse in un ulteriore isolamento internazionale.

La possibilità esistente è che Pechino potrebbe non essere disposta a cercare relazioni più strette con Teheran se Trump assumesse una posizione da falco nei confronti della loro partnership.

L’Iran è uno dei partner mediorientali della Cina nella Belt and Road Initiative, ma ha visto investimenti notevolmente inferiori nell’ultimo decennio rispetto all’Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti e al vicino Pakistan.

Anche un importante accordo di cooperazione di 25 anni firmato nel 2021 tra i due paesi ha visto poca attuazione, il che ha persino suscitato discussioni all’interno di Teheran.

Sul fronte diplomatico, l’Iran è ancora un pilastro importante per l’ambizione della Cina come mediatore nella regione, tuttavia il crescente ruolo di Pechino come mediatore potrebbe essere in gioco nei prossimi quattro anni, date le mutevoli circostanze dell’Iran e dei suoi rivali regionali.

Il sostegno inflessibile di Trump a Israele e il duro approccio all’Iran potrebbero ridurre lo spazio della Cina come mediatore regionale. Se Trump adottasse un atteggiamento intransigente per sostenere Israele, la guerra di Gaza potrebbe concludersi in modo tempestivo. Trump avrebbe continuato a promuovere la sua eredità diplomatica nella regione, gli Accordi di Abramo, che incoraggiano Israele, il più grande rivale dell’Iran nella regione, a stabilire relazioni diplomatiche con i paesi arabi.

Lo sforzo di Biden di collegare l’Arabia Saudita e Israele l’anno scorso, che si dice si concluderà presto, è stato interrotto dalla guerra Israele-Gaza.

I crescenti conflitti in Medio Oriente, in particolare il recente cambio di regime in Siria, rischiano di provocare un ulteriore scontro tra Iran e Arabia Saudita.

La Siria è stata uno dei principali campi di battaglia per il decennio di scontro tra Arabia Saudita e Iran. Teheran ha apertamente sostenuto il regime di Assad con la forza, ma Riyadh si è opposta al regime sul fronte diplomatico.

Riyadh è stata vista come uno dei principali ostacoli alla piena adesione della Siria alla Lega araba. Nel frattempo, l’Arabia Saudita si è dimessa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a causa del veto di Cina e Russia alle sanzioni di Assad, creando una delle poche controversie diplomatiche della Cina con il regno.

“La Cina ha investito nella costruzione di un impegno più forte tra Arabia Saudita e Iran. Ma l’instabilità e l’escalation che probabilmente seguiranno in Siria alimenteranno disaccordi e tensioni in tutta la regione (…) Pechino dovrà muoversi con cautela in un contesto politicamente esplosivo, poiché molti dei suoi partner chiave si trovano su fronti opposti sul futuro della Siria”, prosegue il giornale di Hong Kong.

Luigi Medici

