CINA. L’intreccio geopolitico che unisce Teheran e Taipei

Se il conflitto con l’Iran dovesse continuare per mesi anziché settimane, o e gli Stati Uniti sembrassero impantanati, il presidente cinese Xi Jinping potrebbe essere tentato di realizzare la “riunificazione inarrestabile”: la presa di Taiwan.

La Cina potrebbe ritenere che la sua superiorità militare a Taiwan sia tale che gli Stati Uniti non possano accumulare forze sufficienti per prevenire o rispondere a un assalto cinese senza subire pesanti perdite, riporta AT. E se gli americani non prendono l’iniziativa, nessun’altra nazione della regione lo farà, nemmeno il vicino Giappone. Nonostante le impressionanti capacità di nicchia, le Forze di Autodifesa Giapponesi non possono combattere una guerra importante da sole.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato l’anno scorso che la Cina era lieta del coinvolgimento degli Stati Uniti in Ucraina. Questo perché brucia le scorte di armamenti statunitensi e rappresenta una distrazione politica, impedendo agli Stati Uniti e agli europei, di concentrarsi sull’Asia e su Taiwan.

Il conflitto con l’Iran aggrava la distrazione e il drenaggio di risorse. Qualunque cosa gli Stati Uniti facciano in Iran o forniscano all’Ucraina non è disponibile per un combattimento nel Pacifico occidentale, e l’esercito statunitense potrebbe alla fine dover attingere alle scorte stanziate per una contingenza Asia-Pacifico. Una Marina statunitense troppo piccola, scorte belliche limitate e una base industriale di difesa atrofizzata stanno convergendo per gli Stati Uniti, proprio mentre il mondo diventa più pericoloso.

Il riutilizzo della USS Nimitz (CVN-68), già ritirata dal servizio, annunciato il 9 marzo, è un segnale in tal senso: invece di essere trasferita alla base navale di Norfolk per il disarmo, la Nimitz verrà inviata ai Caraibi per le esercitazioni Southern Seas 2026 e quindi in area “orientale”.

Gli alleati degli Stati Uniti non possono compensare la differenza: il Giappone si sta rimilitarizzando, ma vige ancora il blocco costituzionale dell’articolo 9, imposto, come il resto dell’impalcatura statue nipponica, da Douglas McArthur, “proconsole” Usa in Giappone dopo la resa. La Corea del Sud è un enorme produttore di armi, concentrato sulla Corea del Nord, e non è ben chiaro cosa farebbe Seul in caso di un conflitto a Taiwan. L’Australia ha una forza di difesa troppo piccola, così come la sua industria bellica.

Detto questo, Xi deve bilanciare diverse esigenze primati muoversi contro Taiwan: se non avesse successo, gli costerebbe tutto; se avesse successo, isolerebbe la Cina, poiché gli Stati Uniti e altre nazioni libere finalmente la riconoscerebbero come un nemico e la tratterebbero come tale. Xi sta rendendo in tal senso l’economia cinese a prova di sanzioni e ha avvertito i cittadini cinesi di prepararsi a “mangiare l’amarezza”.

Nel frattempo, Trump sta affrontando l’Iran sperando di evitare che un altro grave problema militare scoppi altrove. Se gli Stati Uniti e i partner prevarranno e in Iran prenderà il potere una sorta di regime amico, è improbabile che la Cina agisca contro Taiwan nel breve termine. Questo sarebbe l’effetto della dimostrazione di volontà e capacità americana, e l’effetto tonificante sui partner americani, anche quelli meno convinti.

Per ora, Xi osserva attentamente l’America mentre riduce le sue scorte di munizioni e rischia di innescare un conflitto regionale più ampio, sebbene non possa fare molto oltre a fornire dati di puntamento per i missili e i droni iraniani e posizioni diplomatiche. più a lungo la guerra continuerà e il regime iraniano resisterà, meglio sarà dal punto di vista di Pechino.

Se il regime islamista iraniano sopravviverà, sarà a vantaggio di Pechino, poiché la Cina aiuterà inevitabilmente il regime a rifornirsi e a ricostruirsi.Tutti gli altri paesi dell’area probabilmente tenderanno a eludere la pressione sulla Cina.

Antonio Albanese

