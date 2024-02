CINA. Le imprese statali mettono all’angolo quelle private

Le imprese statali cinesi stanno esercitando pressioni sul settore privato del paese. Secondo uno studio condotto dallo statunitense Peterson Institute for International Economics, nei due anni e mezzo fino alla fine del 2023 la capitalizzazione di mercato complessiva delle grandi aziende private è diminuita di circa il 60%.

L’inasprimento dei controlli da parte della Cina e la stretta sull’industria tecnologica sono tra i responsabili del crollo del settore privato, riporta Nikkei.

L’Istituto ha analizzato la capitalizzazione di mercato delle 100 principali aziende cinesi. È emerso che la quota della capitalizzazione di mercato totale detenuta dalle imprese controllate dallo Stato, in cui il governo detiene una partecipazione pari o superiore al 50%, è salita al 50% entro la fine del 2023, la percentuale più alta in cinque anni. Le aziende statali rappresentavano il 31% della capitalizzazione di mercato totale tra le prime 100 aziende nel giugno 2021, quando le aziende private cinesi, guidate da colossi tecnologici come Alibaba Group Holding e Tencent Holdings, erano in crescita.

Al contrario, la quota del valore di mercato totale detenuta dalle imprese private, definite come quelle possedute dallo Stato per meno del 10%, è diminuita, scendendo al di sotto di quella delle aziende statali alla fine del 2022. Entro la fine dello scorso anno, le imprese private la quota delle società sulla capitalizzazione di mercato totale era del 37%. Il valore di mercato combinato delle società private, che ha raggiunto il picco di 4.745 trilioni di dollari, è sceso a meno di 2 trilioni di dollari entro la fine del 2023.

I principali operatori di piattaforme tecnologiche, come Alibaba, Tencent e l’app di consegna Meituan, hanno registrato un calo del loro valore di mercato dal 50% al 70% negli ultimi due anni e mezzo.

Le autorità hanno intensificato la supervisione del settore tecnologico a partire dall’autunno del 2020. Si ritiene che questa mossa sia stata innescata dai commenti più una velata critica, del fondatore di Alibaba Jack Ma. I timori che il ritmo dell’innovazione tecnologica possa rallentare a causa della regolamentazione più severa hanno allontanato fondi dai titoli tecnologici cinesi.

Ma l’industria tecnologica cinese non è la sola nei guai.

I profitti totali realizzati lo scorso anno dai produttori e dalle società industriali del settore privato sono stati pari a 2,34 trilioni di yuan, il 4% in più rispetto al settore di proprietà statale. Il divario tra le imprese private e quelle statali è stato più del doppio nel 2015-2016.

Anche le aziende del settore privato sono riluttanti ad espandersi a causa dell’incertezza sul futuro. Nel 2023 gli investimenti privati in immobilizzazioni sono diminuiti dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Ciò contrasta con un aumento del 6,4% tra le imprese statali, che hanno maggiori probabilità di beneficiare degli investimenti infrastrutturali guidati dal governo locale.

Poiché l’80% dei lavoratori è impiegato nel settore privato, la crisi ha pesato sul mercato del lavoro e sui redditi. I salari mensili offerti dalle aziende per le opportunità di lavoro sono diminuiti, anno dopo anno, per tre trimestri consecutivi da ottobre a dicembre 2023. L’ansia si è diffusa alle famiglie, trascinando al ribasso la domanda per l’economia nel suo insieme.

Il governo sta ora cercando modi per stimolare il settore privato. La Banca popolare cinese, la banca centrale e altre autorità finanziarie hanno incaricato le banche commerciali di aumentare la quota dei loro prestiti totali alle società private. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma intende accelerare la promulgazione di una legge che promuova lo sviluppo dell’economia privata.

Se le inefficienti imprese statali continuano a dominare l’economia, la produttività potrebbe stagnare. Insieme al calo della popolazione attiva cinese, ciò peserà sulla crescita economica del paese a medio e lungo termine.

Lucia Giannini

