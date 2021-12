CINA. L’Autarchia tecnologica di Xi Jinping

Per aiutare la Cina a diventare una “superpotenza tecnologica” autosufficiente, il partito comunista al potere sta spingendo la più grande società di e-commerce del mondo a intraprendere il difficile e costoso business di progettare i propri chip per processori – un business diverso da qualsiasi cosa Alibaba Group abbia fatto prima.

La sua unità di chip, T-Head, ha presentato il suo terzo processore in ottobre, lo Yitian 710 per il business del cloud computing di Alibaba. Alibaba dice che per ora, non ha intenzione di vendere il chip a terzi. Altri sviluppatori di chip alle prime armi, tra cui Tencent e Xiaomi, stanno impegnando miliardi di dollari in linea con i piani ufficiali per creare tecnologie di calcolo, energia pulita e altre tecnologie che possono costruire la ricchezza e l’influenza globale della Cina.

I chip dei processori giocano un ruolo sempre più critico nei prodotti, dagli smartphone alle automobili, dai dispositivi medici agli elettrodomestici. Le carenze dovute alla pandemia di coronavirus stanno interrompendo la produzione globale e le forniture, riporta AP.

I chip sono una priorità assoluta nella maratona del Partito comunista cinese per porre fine alla dipendenza della Cina dalla tecnologia di Stati Uniti, Giappone e altri fornitori che Pechino vede come potenziali rivali economici e strategici. Se ci riesce, i leader politici e commerciali avvertono che potrebbe rallentare l’innovazione, interrompere il commercio globale e rendere il mondo più povero. «L’autosufficienza è il fondamento della nazione cinese», ha detto il presidente Xi Jinping in un discorso pubblicato a marzo scorso. Ha chiesto alla Cina di diventare una «superpotenza tecnologica per salvaguardare la sicurezza economica nazionale (…) Dobbiamo sforzarci di diventare il principale centro mondiale della scienza e l’apice dell’innovazione», ha detto Xi.

La campagna di Pechino si sta aggiungendo alla tensione con Washington e l’Europa, che vedono la Cina come un concorrente strategico. Se il mondo dovesse dividersi in mercati con standard e prodotti incompatibili, le parti prodotte negli Stati Uniti o in Europa potrebbero non funzionare nei computer o nelle automobili cinesi. I produttori di smartphone che hanno un unico sistema operativo globale dominante e due standard di rete potrebbero aver bisogno di fare versioni uniche per i diversi mercati. Questo potrebbe rallentare lo sviluppo.

Oggi le fabbriche cinesi assemblano gli smartphone e i tablet del mondo, ma hanno bisogno di componenti da Stati Uniti, Europa, Giappone, Taiwan e Corea del Sud. I chip sono la più grande importazione della Cina, davanti al petrolio greggio, con più di 300 miliardi di dollari l’anno scorso.

L’urgenza ufficiale è cresciuta dopo che Huawei Technologies Ltd., il primo marchio tecnologico globale della Cina, ha perso l’accesso ai chip statunitensi e ad altre tecnologie nel 2018 in seguito alle sanzioni imposte dalla Casa Bianca.

Questo ha paralizzato l’ambizione del produttore di apparecchiature di telecomunicazione di essere un leader negli smartphone di nuova generazione. I funzionari americani dicono che Huawei è un rischio per la sicurezza e potrebbe aiutare lo spionaggio cinese, accusa che l’azienda nega.

Ad oggi, Huawei e alcuni suoi rivali cinesi sono vicini a eguagliare Intel Corp., Qualcomm Inc., la sudcoreana Samsung Electronics e la britannica Arm Ltd. per essere in grado di progettare chip logici “bleeding edge” per smartphone, secondo gli analisti del settore. Ma quando si tratta di farli, le fonderie come la statale SMIC a Shanghai sono dietro i leader del settore tra cui Tsmc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. che produce chip per i marchi globali.

Anche le aziende come Alibaba che possono progettare chip probabilmente avranno bisogno di fonderie taiwanesi o altre straniere per farli. Lo Yitian 710 di Alibaba richiede una precisione che nessuna fonderia cinese può raggiungere al momento.

La Cina rappresenta il 23% della capacità produttiva globale di chip, ma solo il 7,6% delle vendite. Mettere milioni di transistor su una scheggia di silicio delle dimensioni di un’unghia richiede circa 1.500 passaggi, precisione microscopica e tecnologie di proprietà di fornitori statunitensi, europei, giapponesi e altri e molti processi produttivi sono coperti da restrizioni sulle tecnologie a “doppio uso”.

Lo Yitian 710 di Alibaba è basato su un’architettura della britannica Arm, evidenziando il perdurante bisogno della Cina di know-how straniero. Alibaba ha detto che lavorerà ancora a stretto contatto con i fornitori stranieri di lunga data Intel, Arm, Nvidia Corp. e Advanced Micro Devices, Inc. Il primo chip di T-Head, l’Hanguang 800, è stato annunciato nel 2019 per l’intelligenza artificiale. Il suo secondo, lo XuanTie 910, è per auto a guida autonoma e altre funzioni. A novembre, Tencent Holding ha annunciato i suoi primi tre chip per l’intelligenza artificiale, il cloud computing e il video.

Pechino dice che spenderà 150 miliardi di dollari dal 2014 al 2030 per sviluppare la sua industria di chip, ma anche questo è una frazione di quello che i leader globali investono. Tsmc prevede di spendere 100 miliardi di dollari nei prossimi tre anni in ricerca e produzione.

La Cina sta cercando di comprare esperienza assumendo ingegneri da Tsmc e altri produttori taiwanesi. Taiwan, che Pechino rivendica come parte del suo territorio e ha minacciato di attaccare, ha risposto imponendo limiti alla pubblicità dei posti di lavoro. Pechino incoraggia i produttori di smartphone e altri produttori a usare fornitori all’interno della Cina, anche se costano di più, ma i funzionari negano che la Cina voglia staccarsi dalle industrie globali.

Tommaso Dal Passo