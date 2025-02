CINA. L’agricoltura è una “priorità nazionale assoluta”: indipendenza alimentare entro il 2025

Le strategie della Cina per raggiungere l’autosufficienza agricola entro il 2025 sono fondamentali sia per la stabilità interna che per il più ampio panorama alimentare globale.

Per garantire l’autosufficienza nella produzione agricola, Pechino continua a dare priorità a misure volte a ridurre la dipendenza da fonti esterne, aumentando al contempo la produzione locale e garantendo investimenti agricoli esteri.

L’agricoltura, la spina dorsale dell’economia cinese, sta subendo una trasformazione cruciale. Il paese sta passando da un “grande paese con piccoli agricoltori” a una “grande e forte nazione agricola”.

Con oltre 1,4 miliardi di persone da sfamare, l’approccio della Cina a questa sfida sarà decisiva nel determinare la sua capacità di sostenere una fornitura alimentare sicura e mantenere la sua posizione strategica sulla scena mondiale.

Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato i suoi sforzi per garantire un approvvigionamento alimentare affidabile e sostenibile, riconoscendo l’urgenza di salvaguardare il futuro agricolo della nazione in un clima geopolitico fragile. Come ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping, “Il cibo del popolo cinese deve essere prodotto e rimanere nelle mani dei cinesi”. Xi e i decisori politici cinesi hanno costantemente posto la sicurezza alimentare in primo piano, riconoscendola come una “priorità nazionale assoluta” in un contesto globale sempre più complesso.

La Cina ha elevato la sicurezza alimentare e la resilienza dell’approvvigionamento alimentare al livello più alto in termini di priorità politiche negli ultimi anni. La pubblicazione “No. 1 Central Document” del 23 febbraio sottolinea ulteriormente questo impegno a garantire la sicurezza alimentare nazionale. Il documento delinea i principali obiettivi nazionali.

Per il 2025, si concentra sulla rivitalizzazione rurale, sulla modernizzazione agricola e sulla garanzia dell’approvvigionamento alimentare della nazione in mezzo a sfide nazionali e internazionali.

Il progetto 2025 evidenzia sei aree chiave di attenzione: garantire un approvvigionamento stabile di cereali e prodotti agricoli essenziali, consolidare i guadagni della riduzione della povertà, sviluppare industrie locali, promuovere l’edilizia rurale, migliorare la governance rurale e ottimizzare l’allocazione delle risorse nelle aree rurali.

Come maggiore produttore e importatore agricolo al mondo, la Cina svolge un ruolo fondamentale nei mercati globali dei cereali, importando oltre 157 milioni di tonnellate di cereali e soia lo scorso anno. La sicurezza dei cereali rimane centrale per la politica alimentare della Cina, riflettendo il suo ruolo cruciale nella salvaguardia delle forniture alimentari a lungo termine della nazione.

La necessità della Cina di aumentare la produzione continua a crescere in gran parte a causa della crescita della popolazione e dei cambiamenti dietetici guidati dal crescente consumo di carne, uova e latticini tra la crescente popolazione cinese.

Il “Documento n. 1” del 2025 delinea una strategia su più fronti: stabilizzare le aree di semina dei cereali, aumentare le rese e migliorare la qualità delle colture. Dà priorità all’espansione della produzione di soia e semi oleosi sfruttando al contempo la biotecnologia e sussidi mirati.

Per aiutare gli agricoltori, il governo centrale pianifica anche di introdurre tariffe minime di acquisto per riso e grano, con acquisti di sostegno al mercato in varie province, insieme all’espansione dello stoccaggio di cereali nelle province chiave.

Dal 2003 al 2013, la produzione nazionale di cereali è aumentata da 430 milioni di tonnellate metriche a oltre 600 milioni di tonnellate metriche, soprattutto in regioni chiave come il fiume Yangtze, la Cina nord-orientale e le pianure della Cina settentrionale.

Inoltre, la Cina ha designato aree chiave per la produzione di colture di base come il riso a doppia coltivazione e il grano di alta qualità nella cintura economica del fiume Yangtze. I recenti risultati sottolineano questo slancio.

Nel 2024, la produzione di cereali della Cina ha raggiunto un record di 706,5 milioni di tonnellate metriche, con un aumento dell’1,6 percento rispetto all’anno precedente. L’attuale piano agricolo quinquennale della Cina punta a una produzione annuale di cereali superiore a 770 milioni di tonnellate, insieme a una spinta per aumentare la produzione nazionale di soia a 23 milioni di tonnellate entro il 2025. Così facendo, il governo centrale mira a ridurre la dipendenza dalle importazioni dai paesi occidentali in mezzo alle incertezze del commercio globale.

Inoltre, il governo centrale prevede di accelerare la ricerca e l’applicazione di macchinari agricoli avanzati e prodotti a livello nazionale e di sistemi di agricoltura intelligente, tra cui intelligenza artificiale, 5G, big data e sistemi a bassa quota, per migliorare l’efficienza in tutto il settore. Per sostenere questo obiettivo, la Cina mira a istituire 500 consorzi di industrializzazione agricola a livello nazionale entro il 2025.

Più in generale, per supportare questa trasformazione tecnologica e aiutare a salvaguardare il futuro alimentare del paese, la Cina ha già investito molto in biotecnologia e tecnologie digitali. Ciò include il supporto allo sviluppo di colture geneticamente modificate come soia e mais, nonostante una certa opposizione pubblica.

Allo stesso tempo, il paese sta abbracciando la digitalizzazione per modernizzare l’agricoltura, come esemplificato da una moltitudine di piani nazionali come il National Smart Agriculture Implementation Plan (2024-2028) e il 14° piano quinquennale per la modernizzazione agricola (2021-2025).

La trasformazione agricola della Cina e gli sforzi più ampi per salvaguardare la sicurezza alimentare sono afflitti da importanti sfide nazionali e internazionali.

Il modello agricolo cinese, basato principalmente su piccole aziende agricole familiari sparse in tutto il paese, deve affrontare sfide significative per la modernizzazione, in particolare nell’adozione di tecnologie agricole e nella standardizzazione delle pratiche.

Inoltre, gli aumenti del reddito disponibile stanno portando a cambiamenti nelle preferenze e nei gusti alimentari, come riflesso nella mutevole struttura del consumo alimentare del paese, con i consumatori che richiedono maggiori quantità di proteine ​​animali e latticini più costosi, nonché zucchero, oli commestibili e alimenti trasformati. Entro il 2025, si prevede che la Cina rappresenterà il 31% dell’aumento totale globale del consumo di proteine. La continua crescita della classe media del paese significa che la domanda totale di cibo in Cina dovrebbe aumentare del 16-30% entro il 2050, mentre la domanda di carne come manzo e latticini dovrebbe quasi raddoppiare.

Le barriere finanziarie esacerbano le sfide. I piccoli agricoltori, che gestiscono oltre il 70% dei terreni agricoli della Cina, sono particolarmente gravati da queste limitazioni finanziarie. Molti hanno anche difficoltà con un accesso limitato al credito.

Allo stesso tempo, i governi locali sono intrappolati in un circolo vizioso di elevato debito e calo delle entrate. Ciò significa che potrebbero avere difficoltà a finanziare progetti rurali o porre meno enfasi su tali progetti.

Allo stesso tempo, la Cina è alle prese con sfide demografiche, tra cui tassi di fertilità in calo e una forza lavoro in calo. Entro il 2050, la percentuale della forza lavoro agricola del paese in Cina potrebbe precipitare a circa il 3%, mentre la forza lavoro agricola totale potrebbe scendere a meno di 31 milioni.

Luigi Medici

