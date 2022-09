CINA. L’agricoltura è la futura arma per l’egemonia globale

La siccità ha fatto precipitare il livello dell’acqua in Cina ai minimi storici. Alcune città cinesi, che dipendono dall’energia idroelettrica, sono prive di aria condizionata, mentre le temperature salgono e i residenti camminano sui letti dei fiumi asciutti. Ma le conseguenze più catastrofiche potrebbero essere in serbo per l’approvvigionamento alimentare del Paese. Il 23 agosto, quattro dipartimenti governativi hanno avvertito che il raccolto autunnale, che fornisce il 75% del grano cinese, è “gravemente minacciato” a causa della siccità. «Il rapido sviluppo della siccità, sovrapposto alle alte temperature e ai danni da calore, ha causato una grave minaccia per la produzione autunnale», hanno dichiarato in un comunicato, ripreso da Nikkei.

Per la Cina, è un nuovo promemoria della necessità di diversificare il rischio. Per più di un decennio, le aziende cinesi, statali e private, hanno fatto shopping a livello globale, acquistando terreni, impianti di sollevamento dei cereali e impianti di trasformazione alimentare in tutto il mondo, dato che il consumo supera la produzione agricola, limitata dalla rapida urbanizzazione.

La sicurezza alimentare è chiaramente una priorità per i leader cinesi e probabilmente sarà un argomento di primo piano al XX Congresso del Partito Comunista che si terrà quest’anno. «Il cibo del popolo cinese deve essere prodotto e rimanere nelle mani dei cinesi», ha dichiarato Xi Jinping «Tutti devono assumersi la responsabilità della sicurezza alimentare».

L’apparente obiettivo di Xi di affidarsi alla produzione nazionale è difficile da raggiungere, dato l’aumento dei redditi e la riduzione delle terre coltivabili. La cosa migliore è importare il più possibile dalle proprie aziende. Così, mentre i vertici cinesi promuovono la produzione interna, gli investitori cinesi stanno lavorando per trovare punti d’appoggio in diverse parti della catena di approvvigionamento alimentare all’estero. Con i Paesi che stanno sperimentando la carenza di cibo a causa della guerra in Ucraina, il modo in cui la Cina si rifornisce di cibo è fonte di preoccupazione a livello globale.

Solo quest’anno, la Cina ha investito massicciamente nell’industria di trasformazione alimentare dell’Ucraina: ad aprile, una fabbrica di frantumazione di girasoli appartenente al cinese Cofco Group, vicino alla città portuale di Mariupol, è stata danneggiata dai combattimenti tra ucraini e russi; un terminal di cereali di proprietà di Cofco a Mykolaiv è stato risparmiato.

Gli investimenti cinesi lungo la catena di approvvigionamento alimentare stanno facendo scattare un campanello d’allarme politico. Le sanzioni statunitensi contro la Russia e la possibilità di estendere le sanzioni al settore tecnologico cinese hanno esacerbato la paranoia in agguato a Pechino di affidarsi a fornitori alimentari stranieri.

Con gli incentivi dei governi provinciali per “uscire”, le imprese statali regionali cinesi – tra cui Chongqing Grain Group, Heilongjiang Beidahuang Nongken Group Corporation, Xinjiang Production and Construction Corps. – hanno mostrato interesse ad acquisire terreni all’estero, anche se alcuni dei loro investimenti non si sono concretizzati.

La Cina ha iniziato a incoraggiare le proprie imprese agroalimentari a guardare all’estero per competere con gli altri principali commercianti di materie prime. Questa spinta ha visto gli investimenti delle aziende cinesi in diverse parti del processo di produzione alimentare, dallo stoccaggio dei cereali al confezionamento e alla spedizione. Questo ha anche creato nuovi percorsi per la Cina per diversificare le sue fonti alimentari globali.

Il coinvolgimento della Cina nel settore agricolo all’estero avviene sempre più spesso attraverso il radicamento di imprese statali come la Cofco nella catena globale delle materie prime. Con la fusione e l’acquisizione di aziende agricole all’estero, la Cina sta acquisendo un maggiore controllo sul processo di produzione, senza controllare direttamente i terreni.

In effetti, i timori della Cina per la sicurezza alimentare, la sua forte dipendenza dalle importazioni e la sua pratica di accumulare scorte di grano a livello globale potrebbero creare problemi ad altri Paesi.

Entro il 2023, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti stima che la Cina, con il 20% della popolazione mondiale, avrà il 65% del mais e il 53% del grano del mondo, sarebbero queste scorte sono uno dei fattori che fanno salire i prezzi.

L’insicurezza alimentare globale è cresciuta lentamente nel corso degli anni, anche prima del coronavirus e della guerra in Ucraina.

Secondo un rapporto del Ministero delle Risorse Naturali cinese dello scorso anno, alla fine del 2019 il 13% dei terreni cinesi era adatto all’agricoltura, il 6% in meno rispetto a un decennio prima. Inoltre, l’aumento della prevalenza di inondazioni, siccità e ondate di calore ha reso le stagioni di crescita meno prevedibili e meno stabili.

Poiché le aziende agricole delle diverse aree devono affrontare rischi specifici, i governi locali e centrali faticano a trovare modi per aiutarle ad adattarsi. La tecnologia agricola è diventata una componente chiave della strategia di adattamento della Cina. Il piano quinquennale cinese incoraggia l’uso di sementi geneticamente modificate per incrementare la produzione.

Ma nonostante la promozione degli alimenti di produzione propria, le realtà nazionali hanno costretto la Cina a continuare a guardare all’esterno per soddisfare le proprie esigenze. Oltre a investire nella tecnologia in patria, la Cina sta promuovendo i vantaggi della tecnologia agricola all’estero per aumentare l’efficienza del sistema alimentare e incoraggiare lo sviluppo.

Antonio Albanese