CINA. L’acciaio cinese buon mercato incrina la produzione russa

I conflitti geopolitici in corso uniti all’instabilità del mercato, al calo della domanda di acciaio in alcune regioni del mondo e all’aumento dei dazi doganali protettivi sui paesi esportatori, hanno contribuito a costringere alcuni paesi produttori di acciaio, tra cui la Cina, a riconsiderare e riorientare le proprie catene di approvvigionamento dell’industria siderurgica.

Di fronte alla debole domanda interna di acciaio dovuta al rallentamento della crescita economica, l’industria siderurgica cinese ha rivisto la propria tabella di marcia prediligendo l’export. Le esportazioni di leghe metalliche verso la Russia, ad esempio, sono aumentate di valore di circa il 16% nei primi cinque mesi del 2025, rispetto a un mero 1,3% nel 2024.

Secondo questo rapporto, l’elenco delle esportazioni include principalmente acciai inossidabili e speciali non prodotti in Russia. Tuttavia, in diverse aree, anche le importazioni di acciaio da costruzione standard dalla Cina hanno iniziato a farsi strada, riporta MetalMiner.

I media sembrano suggerire che la produzione di acciaio in Russia stia diminuendo a causa delle sanzioni imposte in seguito all’invasione dell’Ucraina. Secondo un rapporto di World Steel, la produzione di acciaio in Russia è diminuita del 7% su base annua, attestandosi a poco più di 70 milioni di tonnellate nel 2024. Nell’intera industria siderurgica russa, le aziende hanno ridotto la produzione tra l’8% e il 14%.

Quando sono state imposte le sanzioni sul campo, la Russia ha dirottato le sue forniture di acciaio verso il Medio Oriente e il Nord Africa, la Cina e persino l’India per cercare di compensare la perdita dei mercati dell’UE e degli Stati Uniti. Tuttavia, negli anni successivi, il mercato cinese ha iniziato a perdere terreno per la Federazione Russa. Entro il 2024, le spedizioni di metalli ferrosi verso la Cina si erano quasi dimezzate.

Allo stesso tempo, le acciaierie russe si sono trovate a dover fare i conti con l’acciaio a basso costo che la Cina aveva iniziato a inviare in Russia per contrastare i propri problemi di acciaio. Ora, anche gli sforzi di quest’ultima per esportare il suo acciaio nei paesi MENA hanno iniziato a naufragare.

Da un punto di vista diverso, entrambe le nazioni si contendono uno spazio nel mercato siderurgico globale. Tuttavia, il Cremlino è svantaggiato a causa delle sanzioni. La Cina, d’altra parte, gode dei vantaggi di essere il maggiore produttore e consumatore di acciaio al mondo.

Per ora, Pechino sta compiendo uno sforzo concertato per trovare nuovi clienti, soprattutto perché gli acquirenti locali e gli ex partner di esportazione semplicemente non acquistano acciaio allo stesso ritmo di qualche anno fa. Più recentemente, Pechino si è rivolta ai mercati asiatici e del Sud-Est asiatico per svendere il suo acciaio, fino a quando alcuni di loro non hanno reagito con l’imposizione di dazi, proprio come gli Stati Uniti.

Al momento, questa strategia ha mantenuto i parametri dell’acciaio cinese a un certo livello. Tuttavia, alcuni esperti del settore ritengono che il consumo complessivo cinese, comprese le esportazioni di acciaio, alla fine diminuirà entro la fine del 2025 o l’anno prossimo.

Stando a Reuters, le esportazioni di prodotti siderurgici cinesi sono aumentate dell’1,15% da aprile a maggio e di circa il 10% rispetto all’anno precedente. Ciò ha aiutato l’industria siderurgica a raggiungere il massimo degli ultimi sette mesi di 10,58 milioni di tonnellate. Le ragioni dell’aumento delle esportazioni sono state contrastanti, tra cui i timori di un aumento dei dazi.

Tra gennaio e maggio 2025, le esportazioni cinesi di acciaio hanno raggiunto un livello record di circa 48 tonnellate, con un aumento dell’8,9% su base annua. Nel frattempo, le importazioni sono diminuite di circa il 16% su base annua nei primi 5 mesi del 2025, raggiungendo solo 2,55 tonnellate.

La Russia è una delle poche destinazioni in cui la Cina sta spingendo il suo acciaio a prezzi più bassi, sperando che la situazione continui a migliorare sul fronte delle esportazioni. Ad alimentare l’aumento delle esportazioni sono fattori come la debole domanda interna della Cina stessa, la mancanza di competenza della Russia nella produzione di prodotti siderurgici specializzati e, naturalmente, il basso prezzo dell’acciaio cinese.

Resta da vedere per quanto tempo la strategia cinese sulle esportazioni la manterrà in equilibrio nel mercato dell’acciaio. Anche paesi come Vietnam e India hanno imposto dazi aggiuntivi o lo faranno presto. Altri, come il Giappone, stanno valutando l’idea. Ad esempio, alla fine del 2024, Nippon Steel, leader giapponese dell’industria siderurgica, ha dovuto chiedere pubblicamente al governo giapponese di imporre dazi protettivi sulle esportazioni di acciaio cinese.

Lucia Giannini

