CINA. La Via della seta riparte dalla regione autonoma uigura

La Cina, nonostante i problemi europei e statunitensi, sta portando avanti il suo progetto della Via della seta che è iniziato nel 1974. Tra i paesi più interessanti per Pechino e da coinvolgere con iniziative imprenditoriali ed economiche della nuova Via della Seta quelli dell’Asia centrale in generale gli Stan. Un esempio dell’interesse per l’Asia centrale che è anche una porta per l’Europa è l’iniziativa Cinese a Urumqi capitale della regione autonoma uigura dello Xinjiang che proprio per cultura e tradizioni nonché confini è vicina a Kirghizistan, Kazakhstan.

L’Eurasia Commodity and Trade Expo 2023 (Cina) si è aperta il 17 agosto a Urumqi, la capitale della regione autonoma uigura dello Xinjiang nella Cina nord-occidentale, con un focus sulla promozione commerciale. A darne notizi a Xinhua agenzia di stampa cinese.

“Promuovere lo spirito della Via della Seta, rafforzare la cooperazione eurasiatica” è il tema della fiera di quest’anno, che copre un’area espositiva di 70.000 metri quadrati. Sette organizzazioni internazionali stanno partecipando all’expo, che ha anche attratto oltre 1.300 aziende da 40 paesi e regioni, tra cui 25 delle 500 aziende più importanti del mondo, secondo gli organizzatori dell’evento.

A margine dell’Expo, ci saranno anche forum su temi come la cooperazione economica regionale. Ricordiamo che la Cina sta investendo insieme a la Russia in grandi infrastrutture come per esempio linee ferroviarie, autostrade e aeroporti tutte volte a ottimizzate i tempi di trasporto da e per la Cina.

La (Cina) Eurasia Commodity and Trade Expo si è tenuta tre volte dal 2015, attirando la partecipazione di oltre 3.700 aziende provenienti da 47 paesi e regioni. Gli chef del Kazakistan hanno preparato specialità alimentari alla (Cina) Eurasia Commodity and Trade Expo (EACT Expo) 2023 a Urumqi, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur della Cina nordoccidentale. I partecipanti del Kirghizistan invece hanno puntato sul miele cinese.

